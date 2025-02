Lancia, Luca Napolitano: “La nuova Ypsilon non è più solo per donne, la Gamma sarà lunga 4,7 m

Il CEO di Lancia, Luca Napolitano, è stato recentemente ospite della trasmissione Strade Sicure su Radio24, dove ha fatto un’analisi approfondita dell’anno 2024 per il marchio, toccando anche i modelli attuali e quelli futuri.

“Il 2024 è stato un anno estremamente significativo – ha spiegato Napolitano – poiché abbiamo iniziato a lavorare al piano di rilancio già dal febbraio del 2021. Successivamente, a settembre dello stesso anno, abbiamo presentato un ambizioso piano di rinascita che copre un arco temporale di dieci anni, il quale prevede l’introduzione di tre nuovi modelli, un riposizionamento del marchio e un’espansione all’estero, al di fuori dei confini italiani”.

“Questo piano ha iniziato a prendere forma concretamente con il lancio della Ypsilon, rappresentando un momento cruciale per la nostra azienda. Il 2024 è stato dunque un anno fondamentale, in quanto segna l’inizio di un percorso di rinnovamento per un marchio storico e, naturalmente, c’è molta aspettativa attorno a questa nuova fase.”

“Abbiamo riportato Lancia in Spagna, Francia, Olanda e Belgio – ha spiegato Napolitano, parlando dei mercati internazionali – e non abbiamo bisogno di grandi concessionari, ma piuttosto di una rete capillare di concessionari. Ad esempio, in Belgio e Lussemburgo abbiamo inaugurato ben 14 nuovi punti vendita. In questi mercati, abbiamo avuto la possibilità di esporre la nostra Ypsilon a Bruxelles, ma non solo: abbiamo anche presentato la novità HF Rally 4, con la quale torneremo a partecipare ai rally, e in quell’occasione non poteva mancare la presenza di Miki Biasion”.

Proseguendo, Luca Napolitano ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è fare le cose nel miglior modo possibile, Lancia non ha bisogno di entrare in tutti i segmenti e accontentare ogni tipo di cliente. Stellantis non ha queste aspettative per il marchio Lancia; il nostro compito è collaborare con Alfa Romeo e DS per consolidare il segmento premium in Europa. Quello che ci si aspetta da noi è di fare le cose bene. Ora ci concentriamo su quattro nuovi mercati esteri, e successivamente sull’Italia. Se riusciremo a fare un buon lavoro, continueremo ad avanzare.”

Luca Napolitano ha parlato anche della nuova Ypsilon dicendo: “La nuova Ypsilon è completamente diversa dalla versione precedente, e ci è voluto un grande coraggio per lanciarla, considerando che attualmente ci sono quasi un milione di vecchie Ypsilon in circolazione. Ma noi siamo convinti che questa sia la strada giusta da percorrere. Molti la considerano futuristica, quindi penso che siamo sulla strada giusta. La nuova Ypsilon non è semplicemente una sostituta della vecchia, ma un modello pensato per rilanciare il marchio con un ruolo un po’ diverso. La versione precedente era molto apprezzata dalle donne, rappresentando circa il 70% delle vendite, mentre la nuova Ypsilon è più equilibrata, con un pubblico che si suddivide equamente tra uomini e donne. Stiamo conquistando clienti da marchi come Audi, Mini, Toyota e Volkswagen e siamo molto soddisfatti dei risultati. Nella seconda parte dell’anno abbiamo superato i 10.000 ordini e siamo pronti a partire con il 2025 sulla strada giusta”.

In merito al ritorno nei rally con la Ypsilon 4 HF, Napolitano ha spiegato: “Il sogno di tornare nel mondo dei rally c’era già a febbraio del 2021, quando abbiamo iniziato a lavorare al piano, ma inizialmente avevo deciso di metterlo da parte. Volevo essere più realistico e concentrarmi sull’ottenere risultati concreti, in modo da posizionare il marchio in una posizione solida da cui poter lanciare una proposta di ritorno nei rally. Ho aspettato il momento giusto, e credo che ora sia arrivato”.

“Cominceremo con il Rally 4, con un approccio umile e realistico. Ci piace l’idea di ricominciare da zero, nonostante siamo la Lancia, perché è passato tanto tempo. E ci piace anche l’idea di rivolgerci ai giovani. La vettura sta riscuotendo molto successo, grazie alla combinazione di costi di manutenzione contenuti, un prezzo interessante e gare con premi accattivanti. Abbiamo venduto quasi 90 unità e siamo pronti a partire, con le prime gare che inizieranno a maggio”.

Infine c’è stato spazio anche per parlare della nuova Lancia Gamma. Napolitano ha affermato: “A metà del 2025 arriverà la Ypsilon HF, una vettura con 280 cavalli, capace di accelerare da 0 a 100 in soli 5,7 secondi. Sarà più larga, bassa e aggressiva rispetto alla versione precedente. Miki Biasion ci sta dando un grande supporto, e stiamo affinando il modello a Balocco. Inoltre, stiamo lavorando alla seconda vettura, la nuova Lancia Gamma, un’auto con un design molto innovativo”.

“Con una lunghezza di 4,70 metri, avrà una carrozzeria sportback, sarà prodotta a Melfi su piattaforma STLA Medium e avrà un’autonomia di oltre 700 km nella versione totalmente elettrica, oltre a una variante con trazione integrale e un’opzione ibrida. Ho già avuto l’opportunità di provare la Ypsilon HF e devo dire che è incredibile. Infine, il terzo e ultimo progetto è la Delta. Su questa vettura c’è ancora molto lavoro da fare, ma siamo sicuri di sapere esattamente come realizzarla”, ha concluso.