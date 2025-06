FIAT: oltre 40.000 persone hanno riempito Piazza Vittorio Veneto per il concerto “Torino is Fantastic”

Oltre 40 mila persone si sono registrate per il concerto sponsorizzato da FIAT in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono di Torino in Piazza Vittorio veneto. Ieri 24 giugno Piazza Vittorio Veneto si è trasformata in uno spettacolare palcoscenico dove musica, luci ed emozioni hanno unito la città in una notte indimenticabile.

Lo spettacolo, condotto da Gerry Scotti con la partecipazione straordinaria della cantante Noemi, ha riunito una line-up stellare: Alessandra Amoroso, Annalisa, Antonello Venditti, Gianna Nannini, Il Volo, Mahmood, Tananai e i talentuosi finalisti di Amici hanno illuminato il palco con performance elettrizzanti. Ogni artista ha eseguito tre dei suoi brani più iconici, creando un percorso musicale dinamico e variegato che ha tenuto il pubblico incantato per tutta la serata.

Il momento clou della serata è stato l’arrivo dell’icona internazionale Shaggy sull’eliporto del Lingotto con un’elettrizzante performance sul rooftop della nuova versione dinamica della sua iconica hit “Boombastic” , appena uscita , che ha celebrato i 30 anni del brano e creato un’esperienza multimediale indimenticabile. A seguire, per rendere la serata ancora più magica, Shaggy e Noemi hanno eseguito un sentito duetto di “Angel”, fondendo reggae e soul italiano in un potente momento di connessione musicale.

Noemi ha anche tenuto un monologo dedicato al Lingotto, sottolineandone l’importanza storica come uno dei principali poli industriali italiani e un capolavoro di architettura moderna. Con un emozionante descrizione della “Pista 500”, del giardino pensile con oltre 300.000 piante e dello spazio espositivo “Casa FIAT” ospitato nella Pinacoteca Agnelli, la cantante ha sottolineato il profondo e storico legame della FIAT con l’arte e la cultura del capoluogo piemontese.

L’evento, prodotto da Friends & Partners, si è concluso con il tradizionale spettacolo pirotecnico torinese, che ha richiamato migliaia di persone in piazza e nelle vie circostanti. Più di un concerto, è stata una celebrazione dell’identità torinese, della musica e del suo profondo e duraturo legame con la FIAT. Il concerto sarà trasmesso su Canale 5 il 29 giugno , un’occasione per rivivere la magia per chi c’era e per chi se lo è perso.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global, ha commentato: ” FIAT e Torino condividono un profondo legame da oltre 125 anni, evidente nei luoghi, nelle persone e nello spirito della città. Il concerto ‘Torino is Fantastic’ è stato appositamente promosso da FIAT per sottolineare questo rapporto duraturo, e il raduno di oltre 40.000 persone provenienti da Torino per il concerto in una delle piazze più iconiche della città è una potente testimonianza di questo legame e mi rende estremamente orgoglioso “. Ha continuato: ” L’impegno di FIAT va oltre la produzione automobilistica, concentrandosi sulla mobilità accessibile e sostenibile e sulla rilevanza sociale. Il rinnovato impegno a produrre la nuova 500 Ibrida nello stabilimento di Mirafiori entro novembre di quest’anno incarna una visione che fonde perfettamente innovazione, tradizione, industria e comunità e promuove l’ottimismo per il futuro “.