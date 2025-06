La nuova Fiat 500 ibrida con motore 1.0 70 CV MHEV 12V si avvicina

Fiat sta per lanciare la nuova Fiat 500 ibrida, confermata ufficialmente con l’avvio dei test pre-produzione. Questa versione introduce la tecnologia mild hybrid, combinando propulsione a combustione interna ed elettrica. È pensata come un’alternativa più accessibile alla Fiat 500e completamente elettrica, rispondendo alle richieste dei clienti. La produzione sperimentale è già in corso presso lo stabilimento Mirafiori di Torino, noto per la produzione della versione “zero emissioni” dal 2020. Il debutto sul mercato della Fiat 500 Hybrid è previsto per novembre 2025.

Siamo sempre più vicini al debutto della nuova Fiat 500 ibrida made in Mirafiori

Sotto il cofano della nuova Fiat 500 ibrida ci sarà un motore Fiat ben noto: il tre cilindri 1.0 FireFly da 70 CV, supportato da un sistema mild hybrid a 12 volt con avviamento tramite alternatore e una piccola batteria agli ioni di litio (0,13 kWh). Si tratta dello stesso sistema che conosciamo dai modelli Panda Hybrid e Panda Classic. Questo design è stato scelto al posto del più avanzato e potente motore 1.2 PureTech a causa dei limiti di spazio della piattaforma STLA City, originariamente progettata per la trazione elettrica. Nonostante la struttura rinforzata adattata alla pesante batteria di trazione, la nuova 500 ibrida non prevede interventi stilistici significativi, solo lievi modifiche al paraurti anteriore e al sistema di raffreddamento.

La nuova versione ibrida sarà dotata di un cambio manuale a 6 rapporti e presenterà un tradizionale bocchettone per il rifornimento di carburante posizionato nel parafango posteriore, esattamente nello stesso punto in cui, nella variante elettrica, si trova la presa di ricarica. Secondo le previsioni, la produzione in serie dovrebbe arrivare a toccare quota 100.000 unità all’anno, un traguardo ambizioso ma realistico. Per molti automobilisti, questa nuova Fiat 500 ibrida potrebbe rappresentare un ritorno a una soluzione più conveniente e pratica, mantenendo il fascino e il design retrò tipico del modello, ma senza l’obbligo di ricaricare la batteria, offrendo così maggiore libertà e flessibilità d’uso nella vita quotidiana.