Chrysler ha presentato il capitolo finale della sua serie video “Century of Innovation”

Da cento anni Chrysler guida l’innovazione automobilistica, trasformando la mobilità con un design distintivo, soluzioni ingegneristiche d’avanguardia e un’attenzione costante ai propri clienti. In occasione delle celebrazioni per il centenario, il marchio statunitense presenta con orgoglio l’episodio conclusivo della serie video in sette parti Century of Innovation, intitolato Chrysler’s Future: Harmony in Motion. Questo capitolo racconta l’evoluzione del brand, unendo eredità storica e tecnologie di ultima generazione per delineare la visione dei prossimi cento anni, in cui tradizione e innovazione si fondono per creare un’esperienza di mobilità armoniosa, sostenibile e proiettata verso il futuro.

Chrysler celebra il suo centenario a Woodward Avenue

“Chrysler’s Future: Harmony in Motion ” esamina la tradizione di innovazione del marchio, dall’invenzione del minivan al concept futuristico Halcyon, sottolineando al contempo il costante impegno di Chrysler verso la semplicità, la sostenibilità e l’innovazione incentrata sul cliente. Il futuro del brand si concentrerà su come tecnologia e design si integrino perfettamente per creare esperienze significative, mettendo in luce i nuovi veicoli del futuro, tra cui una Chrysler Pacifica rinnovata nel 2026, un nuovo crossover poco dopo e un terzo prodotto ispirato al concept Halcyon.

La serie di video è il fulcro delle celebrazioni annuali del centenario di Chrysler , che mettono in mostra una ricca tradizione di design visionario e innovazione che continua a guidare l’evoluzione del marchio ancora oggi. La serie di video Chrysler Century of Innovation è disponibile sui canali social del marchio Chrysler ( Instagram ) e di Stellantis North America ( Facebook / Instagram / LinkedIn ). Le versioni integrali di tutti i video sono disponibili sui canali YouTube del marchio Chrysler e di Stellantis North America.

Chrysler conclude il suo viaggio estivo per il centenario con una presenza speciale alla Woodward Cruise, il più grande evento automobilistico di un giorno del Nord America. Dopo le tappe al Carlisle Chrysler Nationals in Pennsylvania e al Gilmore Car Museum del Michigan, Chrysler presenterà la sua tradizione e le innovazioni future all’incrocio tra 13 Mile e Woodward Avenue nell’area metropolitana di Detroit il 16 agosto, con numerose attrazioni per i fan.