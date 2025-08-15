Stellantis inaugura il suo secondo centro di smontaggio veicoli in Brasile

Nel quadro del proprio piano di decarbonizzazione e della costante attenzione alla sostenibilità, Stellantis ha aperto oggi a Osasco, nello Stato di San Paolo, il suo primo Centro Circolare per lo smontaggio di veicoli Autopeças. Questa struttura innovativa rappresenta un passo significativo per l’industria automobilistica, poiché introduce un modello produttivo che valorizza il recupero di componenti e materiali. Con questo progetto, Stellantis diventa il primo costruttore in Sud America a investire in un impianto industriale specificamente destinato alla demolizione controllata di veicoli danneggiati o giunti al termine della loro vita utile, promuovendo un’economia più circolare e rispettosa dell’ambiente.

Stellantis è ll primo costruttore automobilistico in Sud America a investire in un progetto di Economia Circolare incentrato sullo smontaggio dei veicoli

Oltre a promuovere un modello di consumo più sostenibile, il progetto rientra nel piano globale di economia circolare di Stellantis. Nella costruzione del centro sono stati investiti complessivamente 13 milioni di R$, che si prevede creeranno circa 150 posti di lavoro nei prossimi anni.

Con una capacità di smantellamento di fino a 8.000 veicoli all’anno, il nuovo centro si concentra sul riciclo automobilistico e sul riutilizzo dei componenti, con l’obiettivo di prolungare la durata di vita dei componenti e ridurre significativamente l’impatto ambientale. L’operazione potrebbe evitare l’emissione di circa 30.000 tonnellate di CO₂ all’anno.

Ricambi usati in perfette condizioni, recuperati da veicoli demoliti, saranno venduti ai consumatori finali attraverso canali fisici e digitali. A Osasco, San Paolo, l’assistenza sarà fornita presso il negozio fisico del Centro di Smontaggio, ospitato in un container per la vendita. Online, i componenti saranno disponibili presso il negozio ufficiale Mercado Livre di Circular AutoPeças e, a breve, tramite la sua piattaforma e-commerce. Tutte le vendite seguono i criteri di tracciabilità e sicurezza del DMV, garantendo il rispetto della normativa e ricambi in perfette condizioni di funzionamento, di qualità e origine certificate.

Il Centro di Smantellamento Veicoli Circular AutoPeças riceve veicoli danneggiati, classificati come perdite totali, o veicoli che hanno raggiunto la fine del loro ciclo di vita utile. Questi veicoli vengono acquisiti tramite aste e sottoposti a un processo di smantellamento strutturato e regolamentato che garantisce lo smaltimento ecocompatibile di parti e materiali.

All’arrivo in stabilimento, il veicolo passa attraverso un’area di decontaminazione, dove vengono rimossi tutti i fluidi, come olio e carburante. Successivamente, viene avviato alla linea di smontaggio, dove i tecnici valutano le condizioni generali del veicolo e dei suoi componenti attraverso test e ispezioni approfondite.

Le parti idonee al riutilizzo vengono separate per essere riutilizzate o rigenerate. Quelle riutilizzate vengono sottoposte a un processo di pulizia con prodotti biodegradabili e ricevono un’identificazione individuale con classificazione, valore di mercato e un’etichetta di tracciabilità rilasciata dal DMV.

Ogni veicolo è collegato a una “scheda di smontaggio”, rilasciata da un fornitore approvato, che include fino a 49 gruppi di componenti con piena tracciabilità, comprese informazioni sul veicolo di origine, su chi ha eseguito lo smontaggio e sull’origine del componente. Oltre a soddisfare i requisiti normativi, Stellantis utilizza un proprio sistema di codifica e controllo qualità, garantendo la standardizzazione dell’intero processo.

“Oggi disponiamo di un sistema di smaltimento corretto per il 100% dei materiali provenienti dai veicoli disassemblati. Dai fluidi come oli e carburanti alle materie prime come acciaio, ferro, alluminio, rame e altri metalli preziosi, tutto viene riutilizzato. I materiali vengono separati per tipologia e inviati ai vari fornitori partner di Stellantis, garantendone il riutilizzo e contribuendo a ridurre l’impatto ambientale”, spiega Paulo Solti, Vicepresidente Ricambi e Servizi per il Sud America. Il riutilizzo e il corretto smaltimento di parti e componenti dei veicoli devono ancora affrontare sfide significative in Brasile. Si stima che attualmente la flotta del Paese sia composta da circa 48 milioni di veicoli. Ogni anno, circa 2 milioni di veicoli raggiungono la fine del loro ciclo di vita, ma solo l’1,5% viene smaltito in modo ecocompatibile. Inoltre, si stima che il mercato brasiliano del riciclo delle auto abbia un potenziale di raggiungere i 2 miliardi di R$ all’anno.

“In un mondo sempre più colpito dalla scarsità di materie prime, garantire l’accesso a risorse critiche è un imperativo strategico, oltre a contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale. Internalizzando le operazioni di smontaggio, Stellantis ottiene il controllo sul flusso di componenti e materiali dei veicoli, riducendo al contempo gli sprechi”, afferma Laurence Hansen, Global Senior Vice President of Circular Economy.

Il Centro di Smontaggio Veicoli Circolari AutoPeças di San Paolo fa parte dell’espansione industriale di Stellantis nell’economia circolare in Sud America, operando in diverse località del Brasile per creare un ecosistema di attività sostenibili. Stellantis è la prima casa automobilistica a implementare strutture dedicate all’economia circolare, concentrandosi su sostenibilità e innovazione.

L’obiettivo è prolungare la durata di vita dei prodotti, ridurre l’impatto ambientale e promuovere un consumo più consapevole. Un altro esempio di questo ecosistema è il Centro di Ricondizionamento Veicoli, inaugurato nel 2024 presso il Complesso Automobilistico Betim, nel Minas Gerais. La struttura opera come officina specializzata per la riparazione dei veicoli Stellantis, restituendoli al mercato in condizioni equivalenti a quelle dei veicoli usati certificati.

“L’economia circolare è cruciale per le attività di Stellantis e determinante nel favorire innovazione, sostenibilità ed efficienza in tutta la catena di valore automobilistica. Seguendo la strategia delle 4R (Rigenerazione, Riparazione, Riutilizzo e Riciclo), intendiamo estendere la durata dei prodotti, limitare gli sprechi e reinserire materiali nei processi produttivi, creando un ecosistema integrato vitale per tutelare le risorse globali. Il Centro di Disassemblaggio e quello di Ricondizionamento segnano un progresso significativo nel nostro cammino internazionale”, dichiara Emanuele Cappellano.

Il centro offre servizi completi, tra cui carrozzeria, verniciatura, manutenzione meccanica, riparazioni, sostituzione di componenti, sanificazione, ispezione e certificazione. Tutte le fasi vengono eseguite con particolare attenzione a sicurezza, qualità e sostenibilità, contribuendo a prolungare il ciclo di vita del veicolo e rafforzando l’impegno di Stellantis verso pratiche responsabili.

“Oltre all’impatto ambientale ed economico, il Centro di Ricondizionamento svolge anche un importante ruolo sociale. A Betim, l’officina forma già 18 giovani apprendisti della comunità locale, per lo più donne, fornendo loro una formazione tecnica per l’inserimento nel mercato del lavoro. La struttura si occupa anche della restituzione dei veicoli al mercato, anche per la rivendita ai nostri dipendenti. Queste iniziative consolidano Stellantis come punto di riferimento nell’economia circolare nella regione”, conclude Cappellano.

Il nuovo centro di smontaggio, insieme al centro di ricondizionamento e alla leadership dell’azienda nella rigenerazione di componenti originali, fa parte di un efficiente ecosistema di attività di economia circolare implementato in Brasile. Questa struttura svolge un ruolo strategico, rafforzando la capacità di Stellantis di servire il mercato sudamericano con soluzioni sostenibili e contribuendo allo sforzo globale per la decarbonizzazione dell’industria automobilistica.