Dodge presenterà la sua nuova gamma di Muscle Car 2026 al Woodward Cruise

Sabato 16 agosto, Dodge sarà protagonista del Woodward Cruise Weekend, nell’area metropolitana di Detroit, presentando una rinnovata gamma di potenti modelli 2026. Tra le novità figurano la nuova Dodge Charger Scat Pack con motore Sixpack, la Durango SRT Hellcat Jailbreak e la Durango GT equipaggiata con motore HEMI 5,7 litri. Per il quinto anno consecutivo, il marchio collaborerà con il club automobilistico Modern Street HEMI Shootout, assicurandosi una posizione di rilievo nel più grande evento automobilistico del Nord America, capace di attrarre ogni anno oltre un milione di appassionati delle quattro ruote.

Tra le novità figurano la nuova Dodge Charger Scat Pack con motore Sixpack, la Durango SRT Hellcat Jailbreak e la Durango GT

Dodge ha dato il via all’azione su Woodward Avenue con la presentazione della nuova Dodge Charger Scat Pack 2026 l’8 agosto e con la decima edizione del Roadkill Nights Powered by Dodge il 9 agosto, scatenando gare di accelerazione su strada e il debutto delle nuove potenti Dodge a Woodward.

Il 16 agosto, Dodge tornerà a Woodward con la sua gamma di potenti, tra cui: La Dodge Charger Scat Pack del 2026 con motore Sixpack biturbo, il veicolo più potente del settore sotto i $ 55.000, è dotata di 550 cavalli, registra un tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi, percorre il quarto di miglio in 12,2 secondi con una velocità massima di 284 km/h e dispone di trazione integrale standard quando ne hai bisogno, trazione posteriore quando lo desideri.

La Dodge Charger Daytona Scat Pack, completamente elettrica da 670 cavalli, è il veicolo più potente del settore sotto i 60.000 dollari e raggiunge i 100 km/h in 3,3 secondi. La Dodge Durango SRT Hellcat Jailbreak del 2026 apre le porte a una follia per la Durango sovralimentata con motore HEMI Hellcat V-8 da 6,2 litri, sbloccando più di sei milioni di potenziali combinazioni di personalizzazione; saranno esposti i modelli Jailbreak di pre-produzione nel nuovo colore Green Machine per l’anno modello 2026 e una vernice Stryker Purple personalizzata.

I modelli Durango GT 2026 con motore HEMI e trazione integrale, a partire dagli ordini effettuati il 13 agosto, e ogni Durango, dal modello GT base ben equipaggiato alla SRT Hellcat, saranno, per la prima volta, dotati di serie di un leggendario motore HEMI V-8

L’esposizione Dodge Direct Connection offre ai clienti l’opportunità di ammirare una varietà di ricambi ad alte prestazioni e motori da assemblare del marchio americano. I partecipanti potranno mettere alla prova la propria conoscenza del marchio Dodge e delle curiosità sui veicoli Dodge per avere la possibilità di vincere gadget Dodge, mentre gli specialisti di prodotto del brand saranno a disposizione per rispondere alle domande.

L’esposizione Dodge all’evento annuale Woodward Cruise si terrà presso la chiesa greco-ortodossa di San Giorgio al 43816 di Woodward Avenue, appena a nord di East Square Lake Road a Bloomfield Township, e sarà aperta dalle 10:00 alle 18:00 di sabato 16 agosto.