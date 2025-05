Stellantis ad aprile e nei primi 4 mesi del 2025 è leader del mercato auto portoghese

Secondo i dati ACAP, Stellantis ha guidato le vendite di auto in Portogallo ad aprile su tutti i fronti del mercato, con i suoi marchi Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot e Leapmotor.

Gruppo Stellantis e i suoi marchi hanno guidato i tre fronti del mercato automobilistico portoghese

Ad aprile, Stellantis ha venduto un totale di 4.801 veicoli in Portogallo, raggiungendo una quota di mercato leader del 22,6%. In particolare, il Gruppo nel mese di agosto ha venduto 3.805 Veicoli Passeggeri, per una quota del 20,3%, e 996 Veicoli Commerciali, per una quota del 39,5%, assicurandosi così la leadership anche in questi due segmenti di mercato.

I marchi Stellantis stanno intensificando i loro sforzi per offrire una mobilità pulita, sicura e accessibile a tutti. Con un’offerta sempre più completa e all’avanguardia, in grado di soddisfare la quasi totalità delle esigenze dei clienti privati ​​e professionali, il Gruppo propone già in Portogallo oltre 50 modelli 100% elettrici.

Oltre a essere leader del mercato all-energy, ad aprile il Gruppo Stellantis si è distinto anche per aver guidato le vendite di auto 100% elettriche su tutti i fronti in Portogallo, con un totale di 961 unità (+82%) e una quota di circa il 24% (+7,4 pp rispetto ad aprile dell’anno scorso). Di queste auto elettriche, 839 sono autovetture, segmento in cui i marchi del Gruppo sono leader, raggiungendo una quota del 22,5%. Lo stesso vale per i veicoli commerciali leggeri BEV, con il Gruppo che ne ha venduti 122 unità, per una quota di mercato superiore al 49%.

Dopo i primi quattro mesi del 2025 , Stellantis è il Gruppo numero 1 nelle vendite di auto 100% elettriche in tutte le aree del mercato portoghese. Attualmente sono state vendute 3.887 unità BEV VP+VCL (+62%), il che porta la sua quota al 23%. I veicoli passeggeri BEV sono aumentati a 3.376 unità (+59%), per una quota del 21%, mentre i furgoni BEV hanno totalizzato 511 unità, con un incremento dell’89%, per oltre il 50% del mercato.

Nei primi quattro mesi dell’anno, i marchi Stellantis rappresentano 23.036 veicoli sul mercato totale, il che si traduce in una quota di mercato del 26,3%, cifre che collocano Stellantis al vertice del mercato portoghese (VP+LCV).

Lo stesso quadro si riscontra nei veicoli passeggeri, con Stellantis che ha immatricolato finora 17.741 veicoli (una quota del 23,0%), e nei veicoli commerciali leggeri, dove la società ha immatricolato 5.295 unità e mantiene una leadership ineguagliabile con una quota del 52,1%. In questo caso specifico, le vendite sono guidate dai modelli prodotti “made in Portugal”, nello stabilimento Stellantis di Mangualde.

Nel mercato dei quadricicli, la Citroën Ami è rimasta la vettura più venduta sin dal suo lancio. Ad aprile sono state immatricolate altre 30 unità, portando il totale a 185 unità, pari al 41,9% del totale di quest’anno.