Ivanka Trump visita la Ferrari prima del matrimonio di Bezos a Venezia

Ivanka Trump si è concessa una visita alla Ferrari, nella magica tela di Maranello, prima delle nozze di Jeff Besoz e Lauren Sánchez a Venezia. La figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America, invitata al matrimonio del boss di Amazon, durante la breve escursione in Emilia Romagna ha soggiornato all’hotel Rua Frati 48 di Modena.

All’ingresso del prestigioso complesso ricettivo 5 stelle ha trovato una decina di “rosse” nell’area di sosta, ma non connesse a lei e al suo staff. Le auto erano prese a noleggio da un gruppo di owner del “cavallino rampante” di Hong Kong, per un loro raduno in Italia. Una singolare coincidenza, visto che Ivanka Trump si apprestava, insieme al marito Jared Kudhner e ai suoi tre figli, a compiere il “Factory Tour” della Ferrari, quasi come dei turisti qualsiasi, sul bus panoramico color vermiglio usato per queste esperienze.

Non si può escludere che l’avventura vissuta a Maranello possa portare la figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America all’acquisto di una “rossa”. Del resto, anche il padre Donald Trump, in passato, ha avuto un’auto del “cavallino rampante” in garage. Nello specifico, era una Ferrari F430 F1 del 2007 che, per un certo periodo, fece la gioia dell’inquilino della Casa Bianca, di cui è noto il forte legame affettivo con le supercar. Nel suo garage c’è stato posto anche per una Lamborghini Diablo, ma l’interesse più alto (almeno sul piano mediatico) fu guadagnato dalla creatura di Maranello.

L’acquisto, presso una concessionaria USA, avvenne quando Trump era un ricco e potente uomo d’affari, votato ai piaceri della vita. Ancora, forse, le sue ambizioni politiche non avevano preso forma. La combinazione cromatica scelta da quello che è poi diventato l’uomo più potente del mondo era la migliore possibile, almeno dal mio punto di vista: carrozzeria rossa con interni color cuoio, che disegnano un classico destinato all’eternità. Splendide le alchimie estetiche, firmate da Pininfarina. Il “Factory Tour” delle scorse ore spingerà la figlia Ivanka e il genero Jared Kudhner a portare un’altra Ferrari in famiglia? La cosa non si può escludere. Se dovesse accadere, come auspichiamo, sarà nostra cura informarvi.

