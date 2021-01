L’ex Ferrari F430 di Donald Trump è stata venduta per ‘soli’ 330.000 dollari

A novembre dello scorso anno abbiamo riportato che Mecum Auctions avrebbe venduto all’asta Kissimmee (7-17 gennaio 2021) due vetture appartenute in passato a Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti d’America, fra cui una Ferrari F430.

La splendida supercar coupé verniciata in Rosso Corsa e con interni in pelle beige e sedili Daytona fu acquistata nel 2007 da Trump presso la concessionaria Ferrari Long Island. Mecum Auctions è riuscita a vendere la F430 per soli 330.000 dollari (272.525 euro), quindi parecchio sotto la stima fatta dagli esperti della nota casa d’aste che avevano fissato fra 400.000 e 500.000 dollari (330.334-412.917 euro).

Ferrari F430: l’ex vettura di Donald Trump è stata battuta all’asta da Mecum Auctions

Purtroppo è difficile stabilire se questo risultato sia stato influenzato dal calo di popolarità di Trump o da altre ragioni. Nonostante le condizioni impeccabili, i pochissimi km percorsi e tutti i vari documenti ed accessori inclusi nel pacchetto (tra cui una copia del certificato di proprietà con l’indirizzo della Trump Tower e il copriauto originale Ferrari in tessuto), la Ferrari F430 dell’ex presidente è stata venduta a una cifra di poco superiore a qualsiasi altro esemplare della berlinetta italiana.

Tuttavia, il prezzo risulta superiore a quello con cui la vettura è stata comperata nel 2017 (270.000 dollari – 222.975 euro). L’esemplare in questione ha percorso solo 11.104 km e sotto il cofano si nasconde un motore V8 da 4.3 litri capace di produrre una potenza di 490 CV a 8500 g/min e 465 nm di coppia massima a 5250 g/min.

Accanto all’otto cilindri è presente un cambio automatico sequenziale F1 a 6 marce. Secondo le informazioni fornite dalla casa automobilistica modenese, la Ferrari F430 impiega 4 secondi per accelerare da 0 a 100 km/h e riesce a raggiungere una velocità massima di 315 km/h.

