Stellantis annuncia l’avvio della produzione di veicoli elettrici a Ellesmere Port

Stellantis ha annunciato l’inizio della produzione di veicoli elettrici presso il suo stabilimento di Ellesmere Port, mentre i primi furgoni completamente elettrici escono dalla linea di produzione. Ellesmere Port è il primo stabilimento di produzione esclusivamente elettrico del Regno Unito e il primo stabilimento Stellantis a livello globale dedicato ai veicoli elettrici, a seguito di un investimento di 100 milioni di sterline per trasformare l’impianto per la produzione di veicoli elettrici.

Stellantis Ellesmere Port diventa il primo stabilimento di produzione del Regno Unito dedicato esclusivamente ai veicoli elettrici

Lo stabilimento di Ellesmere Port produrrà Vauxhall Combo Electric, Opel Combo Electric, Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo e, annunciato oggi, a causa della crescente domanda di veicoli elettrici in tutta Europa, Fiat E-Doblò, furgoni compatti. Dal 2024, Ellesmere Port produrrà anche una gamma di veicoli passeggeri elettrici attraverso i marchi Stellantis, tra cui i monovolume Vauxhall Combo Life Electric, Peugeot e-Rifter e Citroën ë-Berlingo.

Diane Miller, direttrice dello stabilimento di Ellesmere Port, ha dichiarato: “L’inizio della produzione di veicoli elettrici a Ellesmere Port segnala un futuro luminoso per lo stabilimento, garantendo che continuerà a produrre veicoli per molti anni a venire. Considerando la lunga storia di Vauxhall nella produzione britannica, è particolarmente appropriato che il primo modello elettrico uscito dalla linea di produzione di Ellesmere Port sia un Combo Electric. Mentre la gradita aggiunta della Fiat E-Doblò allo stabilimento è un riflesso positivo della crescente domanda di veicoli elettrici. Stellantis è impegnata a collaborare con il governo per garantire che l’industria automobilistica britannica rimanga competitiva nella produzione di veicoli elettrici a lungo termine”.

Nell’ambito della sua trasformazione per la produzione di veicoli elettrici, lo stabilimento di Ellesmere Port ha subito diversi cambiamenti chiave, tra cui l’aggiunta di un’officina di assemblaggio di batterie, l’ammodernamento dell’Assemblea Generale e il trasferimento della carrozzeria. Ciò ha contribuito a una riduzione del 60% della superficie totale del sito per una migliore efficienza energetica e produttività. Con una superficie di 118.000 m2, l’intero stabilimento ha ora dimensioni simili a quelle della carrozzeria precedente.

È stata inoltre costruita una nuova pista di prova e un nuovo magazzino per la distribuzione dei ricambi è nelle fasi finali di costruzione, prima di diventare pienamente operativo all’inizio del 2024. L’ammodernamento dell’impianto rientra anche nell’impegno di Stellantis Dare Forward 2030 di dimezzare la propria impronta di carbonio entro il 2030 (sulla base dei dati del 2021) e di diventare carbon net zero, a livello globale, a partire dal 2038. I miglioramenti in termini di sostenibilità includono l’introduzione di un nuovo sistema più energetico efficiente processo di applicazione della vernice “4-wet”, mentre è in fase di installazione anche un impianto di cogenerazione localizzato (combinazione di calore ed elettricità) per generare elettricità in loco, con conseguente ulteriore riduzione delle emissioni.

Nell’ambito della sua ambizione di diventare carbon neutral entro la fine del decennio, l’impianto sta lavorando per funzionare con energia solare ed eolica, nonché per collegarsi all’oleodotto HyNet North West Hydrogen Pipeline. Ellesmere Port è stata costruita nel 1962 e ha prodotto la sua prima automobile, la Vauxhall Viva, nel 1964. Da allora, ha prodotto modelli iconici della gamma Vauxhall, tra cui la Chevette e le generazioni successive di Vauxhall e Opel Astra. Dal 1985, più di 4,1 milioni di unità sono uscite dalle linee di produzione di Ellesmere Port.

Tra i primi veicoli elettrici prodotti a Ellesmere Port, il Vauxhall Combo Electric, è alimentato da una batteria agli ioni di litio da 50 kWh abbinata a un motore elettrico da 100 kW (136 CV). È in grado di raggiungere un’autonomia fino a 175 miglia (WLTP), mentre una ricarica dallo 0 all’80% può essere completata in soli 30 minuti con un caricabatterie rapido da 100 kW. Vauxhall, Peugeot, Citroën e Fiat sono attualmente gli unici marchi automobilistici tradizionali a produrre furgoni in Gran Bretagna. Oltre allo stabilimento di Ellesmere Port, continuano a produrre furgoni anche nello stabilimento Stellantis di Luton, attivo dal 1905.