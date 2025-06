Stellantis UK apre un nuovo centro di distribuzione ricambi a Ellesmere Port

Stellantis UK ha ufficialmente inaugurato il suo nuovo centro di distribuzione ricambi (PDC) a Ellesmere Port, fornendo ricambi per 10 marchi Stellantis nel Regno Unito e in Irlanda. L’apertura del PDC riunisce per la prima volta l’attività di ricambi di Stellantis UK sotto lo stesso tetto. Il centro si trova a Ellesmere Port, sul sito dell’ex cantiere navale dell’adiacente fabbrica di furgoni elettrici Stellantis, prima della sua trasformazione nel primo impianto di produzione in serie del Regno Unito dedicato esclusivamente alla produzione di veicoli elettrici.

Il nuovo centro di distribuzione ricambi Stellantis UK è ora pienamente operativo e fornisce ricambi in tutto il Regno Unito

A seguito di un investimento multimilionario, il PDC è stato recentemente inaugurato, dopo essere stato allestito e aver trasferito i materiali da una struttura temporanea nel corso del 2024, per poi diventare pienamente operativo quest’anno. L’apertura del PDC ha inoltre consentito a Stellantis UK di internalizzare le attività da un altro magazzino gestito da terzi nella sua attività di ricambi.

La struttura di 60.000 metri quadrati, equivalente in dimensioni a circa nove campi da calcio, ospita circa 140.000 diversi tipi di ricambi, impilati fino a 14 metri di altezza. I ricambi sono stoccati per veicoli fino a 10 anni, e la domanda è monitorata tramite il sistema di gestione del magazzino.

Il PDC è parte integrante di Distrigo, la rete di distribuzione multimarca di ricambi Stellantis che fornisce ai riparatori autorizzati e indipendenti ricambi e accessori originali di 10 marchi Stellantis. Il PDC fornisce anche ricambi rigenerati SUSTAINera, ricambi per altri OEM e la gamma multimarca Eurorepar di Distrigo. I componenti vengono reperiti, imballati e spediti a 19 hub regionali Distrigo, che a loro volta li consegnano a quasi 1.000 siti dove sono necessari. In totale, verranno consegnati circa quattro milioni di componenti all’anno.

Andy Kite, Direttore Ricambi e Assistenza di Stellantis UK, ha dichiarato: “L’apertura del nostro nuovo Centro di Distribuzione Ricambi nel Regno Unito ci consente di migliorare il nostro servizio post-vendita. La sua posizione centrale offre una migliore copertura del Regno Unito e tempi di consegna più rapidi, con la possibilità di consegnare i ricambi ai riparatori il giorno lavorativo successivo, garantendo ai clienti i tempi di attesa più brevi possibili. Con tutti i nostri marchi sotto lo stesso tetto, da quelli consolidati come Vauxhall a quelli più recenti come Leapmotor, i clienti Stellantis hanno la certezza di poter accedere rapidamente ai ricambi di cui hanno bisogno”.

Il PDC impiega 234 dipendenti che operano su due turni per cinque giorni alla settimana e ha già raggiunto il più alto indice di soddisfazione dei clienti tra tutti i magazzini Stellantis. È supervisionato da Diane Miller, che ha assunto questo ruolo dopo aver ricoperto il ruolo di Direttore di stabilimento a Ellesmere Port, dove ha guidato la transizione alla produzione di veicoli elettrici. Succede a Jamie Craig, che si è ritirato dall’azienda dopo 43 anni di servizio, iniziando come apprendista e ricoprendo diversi ruoli a Ellesmere Port prima di assumere la responsabilità della creazione del PDC. Progettato all’insegna della sostenibilità, lo Stellantis PDC è il primo magazzino del Regno Unito ad aver ottenuto l’eccellente certificazione BREEAM, il metodo di valutazione della sostenibilità leader a livello mondiale per l’ambiente costruito e le infrastrutture.

Questo è possibile grazie a una serie di misure, tra cui la raccolta dell’acqua piovana tramite un serbatoio di stoccaggio in grado di contenere fino a 7.000 litri d’acqua. Le acque reflue vengono stoccate in vasche nella parte anteriore dell’edificio fino a quando non vengono trattate e filtrate nel Canale di Manchester. Il parcheggio per i dipendenti è dotato anche di 32 punti di ricarica per veicoli elettrici, mentre l’intero edificio è dotato di illuminazione a LED per ridurre il consumo energetico.

Un’altra iniziativa chiave per la sostenibilità è l’utilizzo del sistema OTIF (On Time in Full), impiegato da Stellantis a livello globale, per massimizzare il volume di ricambi sui camion, sia in entrata che in uscita. Ciò ha portato a una riduzione del 60% del numero di viaggi di ritorno dei camion dall’apertura del PDC, pari a circa 60 viaggi a settimana.

Diane Miller, Responsabile del Centro di Distribuzione Ricambi di Stellantis nel Regno Unito, ha dichiarato: “Il trasferimento della nostra attività di ricambi a Ellesmere Port ha richiesto un enorme impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti, ma ora garantisce un processo più efficiente riunendo tutti i marchi Stellantis sotto lo stesso tetto. Grazie alla posizione più centrale di Ellesmere Port, beneficiamo anche di migliori collegamenti di trasporto per la distribuzione verso i nostri 19 hub regionali nel Regno Unito e in Irlanda. Desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti per aver garantito una transizione di successo, che si è tradotta nei più alti livelli di soddisfazione dei clienti di qualsiasi altro magazzino Stellantis a livello globale”.