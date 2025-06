Fiat Pulse è stata riconosciuta come la vettura con il costo d’uso più basso del 2025 in Brasile

Fiat, marchio leader di mercato da quattro anni, è stato nuovamente premiato alla cerimonia di premiazione “Best Cost of Use” organizzata dalla rivista Quatro Rodas. Quest’anno, Fiat ha ricevuto il premio più importante della serata, con la sua Fiat Pulse scelta come modello dal costo più basso dell’intero mercato, a conferma dell’impegno del marchio nei confronti dei clienti e della sua capacità di offrire prodotti con tecnologia, design e prestazioni sempre più accessibili e in linea con i desideri dei consumatori brasiliani.

Fiat Pulse scelta come modello dal costo più basso dell’intero mercato brasiliano da Quatro Rodas

Primo SUV Fiat sviluppato e prodotto in Brasile, Fiat Pulse è un punto di riferimento nella sua categoria e diventa ancora più completo nella gamma 2026. Oltre al nuovo design esterno e interno, che ha reso il modello ancora più competitivo, il SUV si arricchisce anche di due nuove versioni, la T200 AT e la Drive 1.3 MT, oltre al tetto panoramico apribile opzionale nella versione Impetus T200 Hybrid.

Grande vincitore della serata con ben 7 riconoscimenti, Fiat ha rappresentato la sua gamma di prodotti nei principali segmenti di mercato. Toro si è aggiudicato il primo posto nella categoria Diesel Pickup con la versione Volcano, dimostrando che una delle sue versioni con la dotazione più completa è competitiva anche in termini di costi di utilizzo. Tra i più desiderati in Brasile e leader nel suo segmento sin dal lancio nel 2016, all’inizio dell’anno il pick-up è diventato ancora più potente ed economico con il nuovo motore MultiJet 2.2 Turbodiesel, disponibile nelle versioni Ranch e Volcano.

A rafforzare la leadership di Fiat in questo segmento, il marchio è stato premiato nella categoria Flex Pickup con la Strada, leader dell’intero mercato nazionale per oltre quattro anni consecutivi, nella categoria argento. Il Titano completa la lista con il bronzo nella categoria Diesel Pickup.

Fiat Pulse

Un altro modello premiato è stata la Fiat Fastback, che ha vinto argento e oro con la Pulse nella categoria SUV compatti. Si tratta di un riconoscimento importante per i SUV Fiat, che si completano a vicenda e continuano a innovare insieme nel mercato nazionale. A chiudere la classifica, la Mobi ha vinto il bronzo tra le berline, rafforzando l’accessibilità e i bassi costi di utilizzo del modello, essenziali in questa categoria.

Creato nel 2017 da Quatro Rodas, il premio “Lowest Cost of Use” è nato da un rapporto basato su una ricerca sulle auto con il minor impatto sul reddito dei brasiliani e ha continuato a premiare diversi modelli nel corso degli anni. Il premio mira a selezionare le auto con il costo di utilizzo più basso in 8 categorie tra le auto più vendute sul mercato, sulla base di un’analisi dei seguenti argomenti: costo del carburante, assicurazione, manutenzione e deprezzamento, e i risultati aiutano i consumatori a scegliere il loro prossimo veicolo.