Fiat Strada raggiunge le 700 mila unità prodotte in Brasile

La Nuova Fiat Strada è stata un successo fin dal suo lancio, e questo non è un segreto per nessuno. Ora, il modello che ha conquistato il cuore dei brasiliani celebra un altro importante traguardo raggiungendo le 700.000 unità prodotte presso lo Stellantis Automotive Hub di Betim, Minas Gerais. Lanciata nel 2020, la nuova generazione della Strada è riconosciuta per il suo design moderno, l’alta tecnologia, la versatilità e la robustezza, oltre ad essere il veicolo più venduto nel Paese da quattro anni.

Oltre al successo in Brasile, la Fiat Strada viene attualmente esportata in alcuni Paesi del Sud America, come Uruguay, Paraguay e Argentina

Nell’agosto dello scorso anno, la Nuova Fiat Strada ha infranto tutti i suoi record, superando per la prima volta la soglia delle 16.000 unità vendute in un solo mese, il numero più alto della sua storia. Nel corso del 2024, il modello ha venduto oltre 144.000 unità, portando la sua quota di mercato al 5,8% da inizio anno. Quest’anno, Fiat Strada ha chiuso il mese di maggio con 51.207 unità vendute nei primi cinque mesi del 2025. Con questo risultato, il modello continua a guidare il mercato ed è sulla buona strada per un altro anno di successi commerciali.

La storia di successo della Fiat Strada è iniziata nel 1998, anno del suo lancio sul mercato. Da allora, il modello ha continuato a evolversi, trasformando il mercato attraverso diverse innovazioni. Nel 1999, il modello iniziò ad essere offerto con un abitacolo più ampio. Dieci anni dopo, nel 2009, arrivò la nuova versione con cabina doppia e, nel 2013, ottenne la terza porta, una novità rivoluzionaria per l’epoca. In totale, sono state prodotte 2.436.900 unità della Strada in tutte le sue generazioni.

Nel 2020, il modello già noto ha subito modifiche significative ed è stato presentato come “Nuova Strada”. Questo mese, festeggiando 5 anni di commercializzazione, si presenta con un design più audace, una nuova configurazione a doppia cabina con quattro porte e modifiche alle sospensioni, diventando più robusto e tecnologico. E le novità non si sono fermate qui: nella gamma 2022, la Strada ora dispone di un cambio automatico CVT, il primo del suo genere nella sua categoria in Brasile. La gamma 2024 ha introdotto ancora più novità, tra cui un nuovo motore turbo flex che migliora le prestazioni, modifiche al design e la nuova versione Ultra, rendendo la gamma ancora più diversificata.

“Raggiungere il traguardo delle 700.000 unità prodotte in cinque anni è la dimostrazione di quanto la Nuova Strada abbia conquistato il cuore e la fiducia dei brasiliani. Il modello, in generale, si è affermato come punto di riferimento nel segmento dei pick-up perché riesce a coniugare versatilità e innovazione come nessun altro modello. Questo successo rafforza l’impegno di Fiat nel fornire tecnologia, qualità e robustezza in ogni dettaglio della Strada”, commenta Federico Battaglia, Vice Presidente dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America.

Dal suo lancio, la Fiat Strada ha ricevuto oltre 40 premi di settore. Oltre al successo in Brasile, la Fiat Strada viene attualmente esportata in alcuni paesi sudamericani, come Uruguay, Paraguay e Argentina. In Uruguay, il modello è leader di vendita dal 2023.