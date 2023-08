Forvia saluta l’ingresso di Stellantis nel capitale di Symbio

Forvia (ex Faurecia), società leader nella mobilità pulita, ha confermato oggi di aver completato la vendita delle sue azioni in Symbio a Stellantis annunciata lo scorso 27 luglio, la joint venture per le celle a combustibile a idrogeno. Michelin manterrà il suo 33,3 per cento di partecipazione, mentre Forvia ridurrà la sua quota al 33,3 per cento. L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e dovrebbe essere conclusa entro il primo semestre del 2023.

Symbio è una società fondata nel 2014 da Michelin e Forvia (allora Faurecia) con l’obiettivo di sviluppare e produrre sistemi di celle a combustibile a idrogeno per la mobilità a zero emissioni. Symbio offre soluzioni integrate e personalizzate per i veicoli leggeri, i veicoli commerciali, i bus e i camion. Symbio ha una forte esperienza tecnologica e industriale, con oltre 30 anni di esperienza e 6 milioni di chilometri percorsi con le sue celle a combustibile.

L’ingresso di Stellantis nel capitale di Symbio è una dimostrazione della fiducia e della visione condivisa tra i tre partner sul ruolo chiave dell’idrogeno nella transizione energetica e nella decarbonizzazione della mobilità. Stellantis è un gruppo automobilistico nato dalla fusione tra PSA e FCA nel 2021, che conta 14 marchi tra cui Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Stellantis ha una forte ambizione nel settore dei veicoli elettrici e a idrogeno, con l’obiettivo di raggiungere il 70% delle vendite in Europa e il 40% in Nord America entro il 2030.

L’arrivo di Stellantis consentirà a Symbio di accelerare il suo sviluppo e la sua crescita, beneficiando della leadership e della presenza globale del gruppo automobilistico. Symbio potrà inoltre rafforzare la sua capacità produttiva e innovativa, grazie al progetto HyMotive che prevede la costruzione di una gigafactory a Saint-Fons, in Francia, che avrà una capacità di 50.000 sistemi all’anno entro il 2025. Symbio punta a diventare un leader mondiale nella mobilità a idrogeno, con una quota di mercato del 25% entro il 2030