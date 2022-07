Faurecia chiude fabbrica che forniva sedili a Stellantis

Arrivano notizie interessanti dalla Francia per quanto riguarda il gruppo Stellantis. La stampa francese riporta che il sito industriale del fornitore automobilistico Faurecia, situato a Pulversheim in Alsazia, che conta 137 dipendenti, chiuderà i battenti alla fine del 2022. L’attività relativa alla produzione di sedili per auto per il gruppo automobilistico a Mulhouse dovrebbe essere trasferita in un altro stabilimento vicino a Montbeliard.

Faurecia chiude in Francia fabbrica che produceva sedili per auto per il gruppo Stellantis

Sebbene inizialmente prevista per alcuni anni, la chiusura dello stabilimento Faurecia Sielest di Pulversheim (Alto Reno) è imminente. Dopo un CSE straordinario tenutosi il 6 luglio 2022, la dirigenza del fornitore automobilistico ha annunciato a circa 137 dipendenti e 35 precari la chiusura definitiva del sito industriale che produce sedili per auto per il vicino sito Stellantis di Mulhouse entro la fine di questo anno. Il motivo di questa decisione addotta sarebbe economico sulla base di un “problema di competitività” .

Da parte sua, il fornitore automobilistico francese, che ha cambiato nome in Forvia, ha assicurato che “per migliorare la competitività dei siti oggi bisogna raggruppare la produzione in un unico luogo, questa è la situazione in cui si trova questo stabilimento. Occorre consolidare la fabbricazione dei sedili” . Ha confermato che ai dipendenti sarà offerta la loro riassegnazione al nuovo stabilimento di Montbéliard.

Lo stabilimento di Pulversheim è stato inaugurato nel 2001 per rifornire lo stabilimento PSA di Mulhouse, situato a soli 15 km di distanza. Nel 2019 sono stati prodotti 220.000 sedili per auto.

