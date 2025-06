Stellantis, nuova era Filosa: cosa dice il dossier sui tagli per Lancia

Antonio Filosa è ufficialmente subentrato nel ruolo di nuovo CEO di Stellantis, e il settore dell’automotive attende con grande interesse le sue prime mosse. La sua nomina arriva in un momento cruciale per il colosso automobilistico, il cui principale azionista è Exor, la holding della dinastia Agnelli-Elkann, già nota per il controllo sulla Juventus.

Come evidenziato da Moneta, l’approfondimento economico dei quotidiani Giornale e Libero, l’attenzione è rivolta in particolare alla strategia che Filosa adotterà per rilanciare le attività del gruppo in Italia, duramente colpite dopo l’era Stellantis targata Carlos Tavares. Il Paese ha infatti vissuto un periodo di forte contrazione industriale, tanto che non si esclude la possibilità di dover cedere uno dei marchi iconici del Made in Italy automobilistico per rifinanziare le casse aziendali.

Tra i brand in bilico in Stellantis spiccano Maserati, Lancia, Alfa Romeo e Abarth, con quest’ultima in particolare sotto i riflettori per il suo poco convincente tentativo di passaggio all’elettrico. Il lancio del suono digitale, ideato per replicare l’esperienza dei motori termici, non ha ottenuto i consensi sperati, sollevando dubbi tra appassionati e analisti.

Lancia, secondo indiscrezioni, risulterebbe il marchio maggiormente esposto al rischio dismissione. La nuova Ypsilon, il modello simbolo del rilancio, non ha raggiunto i risultati commerciali attesi. Il prezzo elevato e il design, giudicato troppo simile a quello delle cugine Peugeot e Opel, entrambe, d’altronde, parte del gruppo, non hanno convinto. Inoltre, al di fuori dei confini italiani, il marchio Lancia ha perso appeal, scomparendo da molti mercati nonostante gli sforzi fatti in epoca FCA sotto la guida di Sergio Marchionne.

Il dossier ora passa nelle mani di Filosa, che sarà chiamato a decidere se proseguire con i progetti già avviati o optare per un cambio di rotta ora che è alla guida di Stellantis. Alcuni esperti suggeriscono che un’ultima carta per rilanciare Lancia potrebbe ancora esserci, soprattutto osservando come modelli come la precedente Ypsilon, e la stessa Fiat Panda, garantivano vendite consistenti nel segmento city car.

Anche Alfa Romeo attraversa una fase delicata. La decisione del brand di Stellantis di proporre la nuova Stelvio esclusivamente in versione elettrica ha comportato importanti slittamenti, e il progetto è attualmente oggetto di revisione nello stabilimento di Cassino, causando ulteriori ritardi nella tabella di marcia. Oltre che la frustrazione dei tanti appassionati che credono ancora nella rinascita e nel fascino intramontabile del Biscione.