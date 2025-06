Stellantis: chi sono i tre italiani fra i top manager annunciati da Antonio Filosa

A partire dallo scorso 28 maggio Antonio Filosa è stato nominato nuovo CEO di Stellantis, una posizione che è stata corroborata dall’effettiva assunzione del ruolo a partire da oggi. Una condizione che ha permesso anche di stabilire quello che sarà il top team, in termini di manager, coinvolto nel piano di revisione odierna di casa Stellantis. Un top team che guarda a manager che dispongono di “una profonda conoscenza delle nostre persone, dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti”, attingendo “a tutto ciò che di meglio c’è in Stellantis”, secondo quanto ammesso proprio dallo stesso Filosa.

Con l’annuncio dei top manager che si occuperanno della gestione del Gruppo è emerso che la squadra dispone di tre italiani che rientrano a pieno titolo nel top team di Stellantis: parliamo di Emanuele Cappellano, Davide Mele e Monica Genovese. In tutti i casi si tratta di manager che provengono da esperienze pluriennali in FCA e Stellantis.

Ecco chi sono i tre top manager italiani scelti da Antonio Filosa per il top team di Stellantis

Nello specifico Emanuele Cappellano sarà responsabile per il Sud America e a capo di Stellantis Pro One, quindi Davide Mele dirigerà la sezione Product Planning e infine Monica Genovese avrà responsabilità per l’Area Vendite. Va poi detto che lo stesso Antonio Filosa, oltre che a ricoprire la carica di CEO di Stellantis continuerà a gestire l’Area del Nord America e i marchi americani del Gruppo. Prende avvio in questo modo un nuovo capitolo per Stellantis, in un contesto globale governato da ampie crisi per ciò che riguarda il comparto dell’auto. La comunicazione, nel primo atto ufficiale da CEO di Stellantis, del nuovo Leadership Team del Gruppo rappresenta un evidente segnale di rottura con quanto espresso durante la precedente gestione affidata a Carlos Tavares.

Emanuele Cappellano

La responsabilità affidata ad Emanuele Cappellano da Antonio Filosa è quella per il mercato del Sud America e per la gestione di Stellantis Pro One, ovvero la sezione destinata ai veicoli commerciali del Gruppo. Cappellano è rientrato in Stellantis a fine 2023 dopo una parentesi in Marcolin, leader globale nel campo degli eyewear, dove era CEO dell’area North America e direttore della strategia e dello sviluppo corporate del Grppo.

Fino al mese di settembre del 2021 era invece Chief Financial Officer di Stellantis oltre che Head of Financial Services del Gruppo per il Sud America. A suo tempo era nel management che aveva gestito la fusione tra Fiat e Chrysler in Europa, oltre che in quello che ha poi dato vita a Stellantis con la fusione tra FCA e PSA. Emanuele Cappellano è entrato in FCA a partire dal 2002 potendo contare su responsabilità via via crescenti negli impegni svolti fra Europa e America Latina. È laureato in economia aziendale e specializzato in finanza presso l’Università di Venezia; ha conseguito un master in accounting management e corporate finance all’Università di Torino.

Davide Mele

A Davide Mele è stata affidata la gestione del Product Planning, un comparto decisamente strategico per Stellantis volto ad orientare le scelte future del Gruppo in ottica di sviluppo di gamma, tecnologie e piattaforme. Fino a pochi giorni fa Mele si trovava a capo dei programmi e della pianificazione prodotto, mentre nel 2022 aveva ricoperto il ruolo di responsabile globale del comparto Parts & Services di Stellantis. Sin dal momento della fusione tra FCA e PSA, Davide Mele è stato Deputy COO per l’Europa allargata.

Nel 2001 è diventato senior auditor del Gruppo Fiat, assumendo poi ruoli sempre più rilevanti in Europa, America Latina e Nord America. È stato CFO per la sezione LATAM e ha gestito lo sviluppo del modello di business in questa regione, dove ha anche coordinato il lancio di Jeep come marchio. Nel 2018 viene nominato Deputy COO per l’area EMEA, contribuendo anche alla nascita di Stellantis; è laureato in ingegneria gestionale e industriale al Politecnico di Torino.

Monica Genovese

Alla gestione dell’Area Vendite di Stellantis c’è invece Monica Genovese. Parliamo di una figura decisamente importante per casa Fiat e poi per Stellantis, visto che all’interno del Gruppo è presente già dal 1995. Ha cominciato con incarichi nell’area produttiva per poi, dal 1999, inserirsi nell’area purchasing ricoprendo ruoli a responsabilità crescente anche su scala globale. A partire dal 2006 entra a far parte del comparto Parts & Service e nel 2008 diventa direttrice delle operations della supply chain dei ricambi per l’Europa, l’Asia e il Sud America.

Dal 2011 è diventata responsabile degli acquisti per la sezione ricambi dell’Area EMEA per poi divenire Head of Purchasing, sempre dell’Area EMEA, a partire dal 2015 all’interno di FCA, mantenendo tale incarico fino alla nascita di Stellantis. Prima della nuova nomina di Antonio Filosa, Monica Genovese era responsabile a livello globale dell’acquisto di materiali diretti in ambiti chiave come powertrain o chassis. È laureata in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino.