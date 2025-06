1000 Miglia 2025, Maserati ha celebrato la sua storia con stile e performance

La 1000 Miglia, definita da Enzo Ferrari come “la corsa più bella del mondo”, si è conclusa sabato 21 giugno, dopo aver attraversato alcuni tra i borghi più affascinanti d’Italia. Tra i protagonisti dell’evento anche Maserati, che ha preso parte alla storica gara di regolarità per auto d’epoca con una prestigiosa A6 GCS/53. Il modello del Tridente ha conquistato il 49° posto assoluto ed è stato tra le vetture più ammirate lungo il percorso.

La partenza della 1000 Miglia 2025 è avvenuta martedì 17 giugno da Brescia, punto di inizio della nuova avventura della Maserati A6 GCS/53 nella celebre rievocazione storica. Equipaggiata con un raffinato sei cilindri in linea da 2 litri, progettato da Gioachino Colombo con architettura “Superquadro”, doppia accensione e doppio albero a camme in testa mosso da ingranaggi, la vettura ha dimostrato ancora una volta l’affidabilità e l’attualità del suo cuore meccanico. Lasciata la Lombardia, l’auto ha attraversato la Pianura Padana, raggiungendo Bologna, per poi affrontare i celebri passi appenninici della Raticosa e della Futa. Su questi tratti tortuosi, il telaio della Maserati ha brillato per stabilità e precisione di guida. Il percorso è poi proseguito in direzione sud, tra le colline e i borghi storici della Toscana, fino a Roma, meta finale della seconda tappa.

Il giorno seguente, le vetture hanno invertito la rotta, tornando attraverso l’Italia centrale lungo un percorso più tecnico e vario. Dopo aver attraversato Arezzo, la Maserati A6 GCS/53 ha attraversato l’Appennino orientale per raggiungere San Marino, dove la tortuosa salita del Monte Titano ha rappresentato una delle prove più impegnative dell’intera competizione. Ancora una volta, la vettura ha dimostrato il suo eccezionale equilibrio e la sua reattività prima di tagliare il traguardo a Cervia.

La tappa successiva ha condotto gli equipaggi verso la costa tirrenica. Dopo aver attraversato l’entroterra toscano, il Passo della Cisa e un memorabile passaggio presso l’Accademia Navale di Livorno, la giornata si è conclusa a Parma, dove una folla di appassionati ha accolto i veicoli davanti al sontuoso Palazzo della Pilotta.

L’ultimo giorno, sabato 21 giugno, la Maserati A6 GCS/53 ha attraversato le campagne emiliane e lombarde, toccando diverse città prima di completare il percorso con un ritorno a Brescia, dove ha tagliato il traguardo con precisione e stile. Un viaggio di 1.900 km che ha messo ancora una volta in luce i pregi storici e tecnici di una delle più pure espressioni della tradizione Maserati.

Di proprietà privata e attualmente in fase di Certificazione di Autenticità presso Maserati Classiche, questo straordinario modello ha partecipato a cinque edizioni consecutive della Mille Miglia (dal 1953 al 1957). Alcuni talenti di fama mondiale, tra cui Luigi Musso, si sono persino cimentati al volante. È interessante notare che la A6 GCS/53 ha ottenuto il suo primo successo significativo proprio alla Mille Miglia, quando Emilio Giletti si è classificato sesto assoluto e primo nella categoria Sport 2 litri.

La partecipazione del marchio alla Mille Miglia del 2025 segna un momento importante nelle celebrazioni dell’Anno del Tridente : il centenario del suo logo. In quest’ottica, Maserati ha portato su questo leggendario circuito tre vetture della sua gamma attuale: una GranCabrio, una GranTurismo Trofeo e una Grecale Trofeo, creando un ponte tra la gamma passata e quella presente del marchio . I tre modelli sono stati “vestiti” con tre livree esclusive, ciascuna delle quali è stata ispirata sia da un modello classico che ha avuto un ruolo significativo nella storia dell’evento, sia da una versione unica del logo del Tridente nel corso degli anni.

In particolare, la livrea della Grecale Trofeo, in oro rosa, rendeva omaggio alla Tipo 26 C del 1931, la prima Maserati a partecipare alla Mille Miglia, dove si classificò prima nella sua classe. In questo modello, il Tridente è essenziale e decorato con incisioni audaci, a evocare lo spirito pionieristico dei suoi esordi.La GranCabrio , invece, in Verde Giada, è impreziosita da dettagli ispirati alla Tipo 4CS del 1936, che dominò la categoria 1100 cc, trionfando più volte tra il 1932 e il 1936. In questo caso, il Tridente presenta forme più affilate, in linea con l’audacia ingegneristica dell’epoca.

Infine, la GranTurismo Trofeo in livrea Blu Emozione rende omaggio alla leggendaria A6GCS/53 che giunse seconda assoluta e prima di classe alla Mille Miglia del 1953, vincendo ancora nel 1955. In questo caso, il Tridente appare più maturo e armonioso, riflesso della raffinatezza stilistica del dopoguerra.