Nuova Maserati Quattroporte ibrida: primo frutto della nuova alleanza con Alfa Romeo?

Maserati sta considerando l’introduzione di motorizzazioni ibride plug-in per affiancare i motori tradizionali e quelli elettrici, offrendo così una gamma più completa durante la transizione verso l’elettrico. Tra i futuri modelli elettrificati potrebbe figurare una nuova Maserati Quattroporte ibrida. Attualmente, la casa propone tre motorizzazioni: V6 a combustione, mild-hybrid a quattro cilindri e full electric. L’amministratore delegato Santo Ficili ha sottolineato l’importanza di ascoltare i clienti, spesso disorientati dalla varietà di tecnologie. Secondo Ficili, è fondamentale proporre soluzioni diversificate, come MHEV e PHEV, in attesa che il mercato e le tecnologie maturino verso un’adozione più ampia dell’elettrico.

La nuova Maserati Quattroporte ibrida potrebbe sfruttare architettura e tecnologie delle future Alfa Romeo Stelvio e Giulia

Le attuali Maserati non sono state progettate per integrare sistemi ibridi plug-in, ma Stellantis ha sviluppato la piattaforma modulare STLA Large, pensata per i prossimi modelli Alfa Romeo come Stelvio e Giulia, in grado di ospitare motori termici, elettrici e ibridi. Maserati prevede di utilizzare questa nuova architettura per le future vetture, sfruttando le sinergie con Alfa Romeo per contenere i costi e rendere più efficiente lo sviluppo. La nuova Maserati Quattroporte ibrida e il nuovo Levante potrebbero così condividere telaio e propulsori con i modelli Alfa. Intanto, la settima generazione della Quattroporte è stata posticipata al 2028.

Se Maserati decidesse di utilizzare la futura generazione dello Stelvio come base per il prossimo Levante, potrebbe tornare rapidamente a competere nel redditizio segmento dei SUV sportivi, offrendo sia motori a benzina che varianti elettriche, come fa la Porsche Cayenne. L’amministratore delegato Ficili ha sottolineato l’importanza di mantenere una chiara distinzione tra Maserati e Alfa Romeo, pur riconoscendo le opportunità di collaborazione su piattaforme, architetture elettroniche, software e, potenzialmente, motori.

Sebbene non abbia confermato un allineamento delle gamme, ha lasciato intendere che nel 2026 i due marchi potrebbero co-sviluppare esclusive supercar con motori a combustione e cambio manuale. Qui vi mostriamo un render di Autocar che immagina così il futuro modello. Vedremo dunque se davvero una nuova Maserati Quattroporte ibrida sarà il primo frutto di questa rinnovata alleanza tra Maserati e Alfa Romeo.