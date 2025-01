Maserati GranTurismo Trofeo e Folgore: successo agli Editor’s Choice Awards 2025 di Car and Driver

Le Maserati GranTurismo Trofeo e GranTurismo Folgore portano a casa due prestigiosi riconoscimenti agli Editor’s Choise Awards 2025. Queste auto della casa del “tridente” si sono imposte, rispettivamente, nelle categorie “Vetture sportive di lusso” e “Vetture sportive di lusso elettriche“. Anche se non equivalgono agli Oscar, i premi messi in cassa hanno un grande valore, perché assegnati da “Car and Driver”, una delle riviste automobilistiche più autorevoli su scala mondiale. Guadagnarne due con lo stesso modello, declinato in motorizzazioni diverse, è fuori dal comune. Si può dunque parlare di un risultato straordinario per la casa modenese.

Il verdetto è stato emesso dagli esperti redattori dell’apprezzato magazine americano, dopo una serie di rigorosi test strumentali e di prove su strada e in pista, per “pesare” il valore delle auto coinvolte nella selezione, il piacere di guida regalato al volante e la capacità di aderire alle esigenze dello specifico target di clientela.

Ogni anno, per l’assegnazione degli Editor’s Choice Awards, vengono passate sotto questa lente di ingrandimento circa 500 vetture, appartenenti a 45 segmenti di mercato diversi. Le Maserati GranTurismo Trofeo e GranTurismo Folgore, 100% Made in Italy, hanno saputo imporsi nel rito della scelta, facendo valere le loro doti, apprezzate dagli specialisti che hanno eseguito la scrematura, basata su elementi tecnici e fattori soggettivi.

Foto Maserati

Entrambe le auto del “tridente” regalano, pur se in modo diverso, le prestazioni tipiche del marchio e il comfort dei modelli di lusso a sua firma, coma da storica e radicata tradizione. Le due vetture condividono la stessa base strutturale, anche se alimentate da sistemi propulsivi diversi: una caratteristica non molto diffusa nel mercato a quattro ruote dei nostri giorni.

La Maserati GranTurismo Trofeo è spinta da un motore V6 Nettuno biturbo da 3 litri di cilindrata, con tecnologia di combustione a precamera derivata dalla Formula 1. Punta su un cuore 100% elettrico, invece, la Folgore, alimentata da tre motori alla spina, in grado di sviluppare una potenza massima di 760 cavalli. Questa energia giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, per una maggiore sicurezza attiva. Anche qui c’è la connessione col mondo delle corse, perché l’architettura da 800 volt è stata sviluppata sfruttando soluzioni innovative derivate dalla Formula E, dove la casa del “tridente” è parte attiva.

Comprensibile la soddisfazione dell’azienda modenese per il doppio premio appena vinto. Ad esprimerla ci pensa Andrea Soriani, General Manager di Maserati North America: “Siamo onorati di ricevere questi prestigiosi awards da un’autorità così stimata nel settore dell’automobilismo come Car and Driver”. I riconoscimenti sono andati alla splendida GranTurismo dei nostri giorni, che si offre alla vista con un design straordinariamente elegante, dove la tempra sportiva emerge in una tela estetica di gran classe, destinata a superare le insidie del tempo, come già successo per la sua progenitrice, il cui look è ancora perfettamente attuale. Chapeau!