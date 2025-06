Nuova Jeep Renegade: ecco come cambierà il design

Da più parti si dice che il 2027 possa essere l’anno giusto per il debutto della nuova Jeep Renegade. Si tratta di un modello particolarmente atteso dai fan del marchio americano importante per la stessa casa automobilistica consapevole che si tratta di uno dei modelli che potrebbero regalare le maggiori soddisfazioni in termini di immatricolazioni a livello globale nel corso dei prossimi anni. L’anno esatto per il suo debutto lo conosceremo probabilmente quando nelle prossime settimane o mesi il nuovo numero uno di Stellantis, l’amministratore delegato Antonio Filosa rivelerà il nuovo piano industriale del marchio indicando per ogni brand quelle che saranno le prossime novità.

Ecco che stile potrebbe avere la nuova Jeep Renegade che secondo indiscrezioni potrebbe arrivare nel 2027

Nel frattempo sul web continuano le ipotesi relative a quelli che potrebbero essere i cambiamenti di design per la nuova Jeep Renegade rispetto al modello attuale. L’ultima ipotesi arriva dal Brasile dove il famoso artista digitale e designer Kleber Silva ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di questo atteso modello in un render pubblicato sui social. Appare evidente come l’artista digitale conosciuto anche con lo pseudonimo di KDesign si sia ispirato alle più recenti novità della gamma Jeep per immaginare quello che sarà lo stile del futuro modello di Jeep. In particolare appaiono evidenti le somiglianze con le recenti Jeep Avenger, nuova Jeep Compass e Jeep Cherokee.

Si tratta di un’ipotesi che effettivamente potrebbe essere davvero vicina alla realtà in considerazione di quella che è la direzione stilistica presa da Jeep con le sue ultime novità. Ricordiamo che al momento non è ancora chiaro quale piattaforma utilizzerà la nuova Jeep Renegade anche se molti pensano che alla fine la scelta ricadrà sulla STLA Small. Una cosa invece sembra ormai certa e cioè che il SUV non sarà solo elettrico come si pensava in un primo momento ma ci saranno anche versioni termiche. In Europa molto probabilmente si tratterà di versioni ibride mentre negli Stati Uniti e in altri mercati al di fuori dei confini europei ci sarà spazio anche per il motore a benzina puro.