Nuova Jeep Compass presto nei concessionari: avvistata una bisarca piena

Nuova Jeep Compass sta per arrivare nei concessionari. Dopo la presentazione ufficiale del modello avvenuta nel corso dei primi giorni dello scorso mese di maggio con le foto in anteprima pubblicate da noi l’1 maggio 2025, adesso la vettura di Jeep prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Melfi si prepara ad invadere i concessionari italiani del marchio. Questo lo si evince dalle foto spia che vi mostriamo in questo nostro articolo realizzate da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit che ha pubblicato gli scatti sui suoi profili social nelle scorse ore.

La nuova Jeep Compass si avvicina al debutto in concessionaria: molte unità avvistate su una bisarca

Dalle immagini si intuisce che si tratta della versione completamente elettrica della nuova Jeep Compass che come sappiamo sarà lanciata sul mercato anche in versione ibrida. Attualmente, la Jeep Compass è disponibile in due configurazioni principali. La versione 100% elettrica (BEV) ha un prezzo di listino di 49.900 euro, ma grazie a una promozione attiva può essere acquistata a 47.900 euro, con uno sconto di 2.000 euro. L’offerta prevede un anticipo di 11.073 euro, 35 rate mensili da 299 euro, TAN fisso al 2,99%, TAEG al 3,98% e una maxi rata finale da 30.191,30 euro, rifinanziabile.

In alternativa, è disponibile la versione ibrida della nuova Jeep Compass a 39.900 euro (anziché 41.900), sempre con 2.000 euro di sconto. Anche in questo caso sono previste 35 rate da 299 euro, TAN 5,99%, TAEG 7,31%, anticipo di 8.854 euro e rata finale da 26.614,76 euro. Per la PHEV (4xe), è in corso una maxi promozione da 12.000 euro sul modello precedente, per smaltire le ultime scorte. Ovviamente non escludiamo che più avanti possano arrivare nuove versioni per aumentare le vendite del modello dando ai clienti maggiore possibilità di scelta.

La vettura ha ricevuto un look rinnovato e nuovi motori. Al pari della nuova Lancia Gamma nasce su piattaforma STLA Medium e Jeep ripone grandi speranze su questo modello per la conquista di nuove quote di mercato e un maggior numero di immatricolazioni a livello globale. Le prime impressioni e i giudizi di pubblico e di critica sembrano essere molto positivi e dunque pare che questo SUV abbia le carte in regola per fare bene sul mercato nel corso dei prossimi anni.