Antonio Filosa: nel suo primo giorno da CEO annuncia il nuovo team dirigenziale di Stellantis

Antonio Filosa assume oggi il ruolo di Amministratore Delegato di Stellantis e annuncia il suo nuovo Stellantis Leadership Team, con decorrenza immediata, attingendo alla consolidata esperienza nel settore dei team Stellantis in tutto il mondo.

Ecco il nuovo team dirigenziale di Stellantis annunciato dal CEO Antonio Filosa

“È per me un grande privilegio assumere la guida di Stellantis, un’azienda globale con profonde radici regionali”, ha dichiarato l’amministratore delegato Antonio Filosa. “Abbiamo punti di forza unici nelle nostre persone, nei nostri marchi iconici e nei nostri milioni di clienti, la cui fedeltà alla nostra azienda, ai suoi fantastici prodotti e alle sue storie uniche non può che ispirarci a raggiungere nuovi traguardi”.

Le nuove nomine, che si basano sui cambiamenti organizzativi annunciati a febbraio 2025, sottolineano l’ampiezza e la profondità del talento di Stellantis. La struttura del team enfatizza la scelta di localizzare il processo decisionale sui prodotti vicino alle regioni in cui la conoscenza cumulativa di Stellantis è senza pari, sfruttando la potenza e l’emozione dei suoi marchi per soddisfare e superare le esigenze e i desideri dei suoi clienti in tutto il mondo.

Antonio Filosa ha aggiunto: “Il team che presento oggi attinge a tutto il meglio di Stellantis, leader interni che mettono al primo posto le persone, una profonda comprensione dei nostri marchi, dei nostri prodotti e dei nostri clienti, competenze di prim’ordine e uno spirito imprenditoriale che sarà vitale per il nostro successo. Condividiamo tutti un immenso orgoglio per la nostra storia e una costante dedizione a costruire il nostro futuro insieme, in stretta collaborazione con i nostri concessionari, fornitori, partner e comunità. Con il talento e la passione di questo team, sfrutteremo i nostri molteplici punti di forza per rendere Stellantis uno dei vincitori in questa nuova era per la nostra azienda e il nostro settore”.

Il nuovo team dirigenziale di Stellantis, riflette una serie di cambiamenti significativi e aggiornamenti nelle responsabilità chiave. Antonio Filosa rimarrà CEO, continuando a guidare il Nord America e i marchi americani. Doug Ostermann assumerà il ruolo di CFO, concentrato sulle fusioni, acquisizioni e joint venture. Jean-Philippe Imparato espanderà il suo ruolo a capo dell’Europa, includendo ora anche Maserati. Emanuele Cappellano entra nel team come responsabile del Sud America e di Stellantis Pro One, la divisione dedicata ai veicoli commerciali. Philippe de Rovira si occuperà del Resto del mondo e delle Finanze. Davide Mele guiderà la Pianificazione Prodotti, mentre Ned Curic continuerà a supervisionare lo sviluppo prodotti e la tecnologia.

Sébastien Jacquet è stato nominato responsabile della qualità, Monica Genovese degli acquisti, e Scott Thiele assumerà il nuovo ruolo di responsabile della Supply Chain. Arnaud Deboeuf continuerà a dirigere la produzione, Xavier Chéreau le Risorse Umane e la Sostenibilità, e Clara Ingen-Housz gestirà gli affari aziendali e le comunicazioni. Oltre al Leadership Team, quattro dirigenti riporteranno direttamente al CEO: Ralph Gilles per il design, Olivier Francois per il marketing, Alison Jones per i Ricambi e Servizi ed Economia circolare, e Giorgio Fossati come Consigliere Generale. Richard Palmer manterrà il ruolo di consulente strategico della Società.

Antonio Filosa ha concluso: “Mentre ci addentriamo in questo nuovo capitolo della storia di Stellantis, vorrei cogliere l’occasione per esprimere i miei più sinceri ringraziamenti a Maxime Picat e a Béatrice Foucher per il loro notevole contributo a Stellantis durante i loro molti anni di dedizione. Auguriamo loro il meglio per i loro impegni futuri”.