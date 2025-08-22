La nuova Jeep Cherokee è stata ufficialmente svelata: design, motori, specifiche e prezzi

La nuova Jeep Cherokee 2026 torna con il perfetto mix di design iconico, capacità ed efficienza per offrire ai clienti il ​​SUV di medie dimensioni che solo il marchio Jeep poteva creare. Con un nuovo motore ibrido turbo a quattro cilindri da 1,6 litri, un consumo di carburante combinato stimato di 37 mpg e oltre 800 km con un pieno di carburante, la Cherokee 2026 è pronta a portare le avventure più lontano che mai, senza compromessi.

Jeep ha ufficialmente presentato la nuova Jeep Cherokee 2026, in vista del suo lancio previsto per la fine dell’anno

“La nuova Jeep Cherokee 2026 ridefinisce ciò che un moderno SUV di medie dimensioni può e dovrebbe essere: un veicolo straordinario, turbocompresso, con oltre 800 km di autonomia, sicurezza senza compromessi e la capacità di affrontare ogni avventura”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO del marchio Jeep. “Alimentata dal nostro nuovo ed efficiente sistema di propulsione ibrido, la Jeep Cherokee 2026 è costruita per competere, ispirare e riconquistare il nostro posto nel segmento di veicoli più grande del Nord America”.

La nuova Jeep Cherokee è stata presentata oggi a Brooklyn, New York, in un evento che ha incluso un’esibizione dell’artista musicale LL COOL J, il cui testo “Don’t Call it a Comeback” dal suo brano “Mama Said Knock You Out”, è presente nel video di lancio di 60 secondi del veicolo. Il video, “America’s Original Influencer”, può essere visto sul canale YouTube del marchio Jeep.

La Jeep Cherokee 2026 debutta con un nuovo sistema di propulsione ibrido turbo-four da 1,6 litri per portare i clienti ancora più lontano nelle avventure che solo il marchio Jeep può aiutare a realizzare. Questo ibrido turbo-four da 1,6 litri garantisce un consumo di carburante combinato stimato di 37 mpg e garantisce un’autonomia di oltre 800 km con un solo pieno di carburante, superiore a quella di molte Jeep Cherokee concorrenti. Si tratta del primo sistema ibrido del marchio Jeep, nonché una novità per Stellantis in Nord America, a sottolineare la crescente strategia multi-energia dell’azienda.

“Il nuovo motore ibrido da 1,6 litri rappresenta un importante passo avanti nell’offrire ai nostri clienti prestazioni ed efficienza”, ha dichiarato Micky Bly, Senior Vice President e Responsabile Globale dei Sistemi di Propulsione di Stellantis. “Con milioni di chilometri di sviluppo e test, abbiamo perfezionato questo nuovo propulsore ibrido per offrirvi tutte le prestazioni necessarie per le vostre avventure quotidiane, con coppia elettrificata e autonomia senza pensieri, ovunque vi porti la strada”.

Composto da un motore a combustione interna, due motori elettrici e una batteria, il sistema di propulsione eroga 210 CV e 230 Nm di coppia. La produzione dell’innovativo nuovo sistema di propulsione avverrà presso lo stabilimento Stellantis di Dundee, nel Michigan.

La nuova Jeep Cherokee 2026 offre un abitacolo ancora più spazioso, progettato con grande cura per garantire comfort e praticità, senza rinunciare alla tecnologia più avanzata. Ogni versione è equipaggiata con un quadro strumenti digitale a colori da 10,25 pollici e un ampio display per l’infotainment da 12,3 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Il cuore del sistema è rappresentato dal pluripremiato Uconnect 5, che assicura un’esperienza di connettività intuitiva e completa.

A bordo non mancano soluzioni pensate per rendere ogni viaggio più sicuro e confortevole, come il sistema di ingresso passivo, i tergicristalli con sensore pioggia e una suite avanzata di assistenza alla guida. Tra queste spiccano la frenata automatica di emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti, l’assistenza alle collisioni agli incroci e il monitoraggio dell’angolo cieco con rilevamento del traffico posteriore. A queste funzioni si aggiungono il sistema di rilevamento del conducente assonnato e l’Active Driving Assist, un evoluto assistente di guida di livello 2 con cruise control adattivo. Per le manovre in spazi ridotti è previsto anche il supporto al parcheggio posteriore, abbinato alla frenata automatica d’emergenza posteriore, per garantire la massima tranquillità in ogni situazione.

Ogni Cherokee 2026 è dotata di serie del nuovo pacchetto di servizi connessi Connect One di Stellantis, un pacchetto semplificato e ricco di valore per i clienti. Questo pacchetto standard include 10 anni di servizio per aggiornamenti over-the-air (OTA), l’app per smartphone del marchio Jeep per le funzioni del veicolo, chiamate SOS automatiche e altro ancora senza costi aggiuntivi. I clienti possono passare a un abbonamento al pacchetto Connect Wi-Fi Plus, che offre dati illimitati e numerose altre funzionalità. Disponibile negli allestimenti base Cherokee, Laredo, Limited e Overland, la Cherokee 2026 offre un numero sorprendente di funzionalità disponibili per il segmento.

Il sistema Uconnect 5 della Cherokee 2026 è pronto per l’aggiornamento OTA per continuare a migliorare l’esperienza software dei clienti. Inoltre, Uconnect 5 include AppMarket, un hub a schermo per app come Geocaching e The Dyrt, e per giochi come Soduku. AppMarket consente inoltre ai clienti di acquistare diversi pacchetti di servizi connessi dalla Cherokee 2026, tra cui un hotspot Wi-Fi, Jeep Off-Road Pages Plus e altro ancora.

La Jeep Cherokee 2026 massimizza lo spazio, non solo con un nuovo selettore rotativo del cambio per fare spazio agli oggetti di uso quotidiano, ma anche per il vano di carico. Rispetto alla Cherokee precedente, la Cherokee 2026 vanta il 30% di capacità di carico in più, paragonabile a quella di un trasportino per cani di grandi dimensioni aggiuntivo nella parte posteriore con i sedili abbassati.

Oltre a un equipaggiamento di serie più ricco, tecnologie all’avanguardia e un sistema di propulsione ottimizzato per garantire percorrenze più lunghe con un solo pieno, la Jeep Cherokee 2026 continua a distinguersi per le sue leggendarie capacità 4×4 e per una serie di caratteristiche che la rendono leader nel segmento. Il sistema Jeep Active Drive I 4×4 è di serie e include la disconnessione automatica dell’asse posteriore, una soluzione che migliora l’efficienza senza compromettere le prestazioni off-road.

A completare l’esperienza di guida c’è la gestione della trazione Selec-Terrain, che offre quattro modalità dedicate – Auto, Sport, Neve e Sabbia/Fango – per affrontare con sicurezza qualsiasi terreno. Le prestazioni fuoristrada sono esaltate da angoli di attacco e di uscita ai vertici della categoria, pari rispettivamente a 19,6 e 29,4 gradi, mentre l’angolo di dosso raggiunge i 18,8 gradi. L’altezza da terra di 8 pollici conferma la vocazione off-road del modello, consentendo di affrontare percorsi impegnativi con la massima sicurezza e controllo.

La Jeep Cherokee 2026 presenta esterni completamente nuovi e ridisegnati che guardano al passato per 50 anni di ispirazione, ma con un look decisamente moderno. La Cherokee 2026 è più lunga, più alta e più larga della Cherokee precedente, con bordi netti che richiamano gli amati modelli Cherokee di un tempo, e il team di design ha lavorato per creare un carattere più verticale. La fascia anteriore include fari a LED squadrati e squadrati con accenti di luci diurne che creano una caratteristica forma a U. Il profilo generale è semplice, squadrato e gioca con forme grandi e audaci, inconfondibilmente Jeep.

“Da ogni angolazione, la Jeep Cherokee 2026 evoca il meglio della ricca storia del design del marchio”, ha affermato Vince Galante, vicepresidente del design globale Jeep. “Queste forme audaci e verticali sono completate dall’iconica griglia a sette feritoie Jeep, dal profilo laterale squadrato e dal caratteristico design dei fanali posteriori ispirato alle taniche, che le conferiscono un carattere immediatamente riconoscibile su strada”.

All’interno, i designer del marchio Jeep hanno lavorato per incorporare quattro motivi chiave: attivo, giocoso, pratico e progressista. Con un abitacolo più ampio e più spazio interno di qualsiasi altra Cherokee precedente, la Cherokee 2026 coniuga anche una scelta di materiali di alta qualità per il segmento. Tra questi, un esclusivo motivo traforato per l’allestimento Cherokee Overland. La sostenibilità rimane un obiettivo anche per i designer Jeep, che includono materiali non in pelle, materiali riciclati per i tappetini e altro ancora.

Il motivo degli interni Global Black è di serie sulla Cherokee 2026, mentre gli interni Arctic sono opzionali sugli allestimenti Laredo, Limited e Overland. La nuova Jeep Cherokee 2026, modello base e ben equipaggiato, parte da $ 36.995, inclusi $ 1.995 di spese di spedizione, seguita dall’allestimento Laredo, che parte da $ 39.995, inclusi i costi di spedizione.

La nuova Jeep Cherokee 2026 arriverà presso le concessionarie alla fine del 2025, a partire dagli allestimenti Limited e Overland, a partire rispettivamente da $ 42.495 e $ 45.995. Gli allestimenti base Cherokee e Laredo arriveranno presso le concessionarie all’inizio del 2026. La produzione avrà luogo presso lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Toluca in Messico.