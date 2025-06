The Dolomites Grand Tour 2025: auto storiche e Ferrari al via

The Dolomites Tour 2025 è un appuntamento molto atteso dagli appassionati di auto storiche, ma anche dai fortunati possessori di Ferrari. Le date da segnare in agenda sono quelle che vanno dal 25 al 27 giugno. Solo pochi giorni ci separano dall’evento, che genera grandi aspettative. Un fatto rituale quando i fili dell’organizzazione sono gestiti da un’azienda al top come Canossa. Il pacchetto promette un’esperienza unica, piena di valori profondi.

Non siamo al cospetto di un rally o di un meeting di regolarità con pressostati e cronometri. Qui non ci sono prove né classifiche. The Dolomites Grand Tour è molto di più. È una vacanza dell’anima e della mente. Una evasione della routine, per appagare i sensi in un modo speciale e unico: quello di una assoluta coerenza e omogeneità tra sensazioni e momenti vissuti.

A fare da cornice al rendez-vous per auto storiche e Ferrari ci penserà la splendido scenario delle Dolomiti, che gli equipaggi vivranno in una dimensione molto coinvolgente. Il merito di tanto valore aggiunto è delle strade, sinuose e ardite, che si immergono nel territorio, senza ferirne la magia, grazie al rispetto avuto dai progettisti per le bellezze di una natura unica e inimitabile. In un simile scenario, chiunque riceve un piacere sensoriale profondo, fatto di profumi, sapori e meraviglie visive, che entrano nel cuore dalla porta principale.

Foto Canossa Events

The Dolomites Grand Tour si spinge nella parte pulsante di quell’universo impalpabile, cogliendone l’essenza in un modo potente, con brividi emotivi ad alto contenuto energetico. Il fascino ambientale, unito al piacere di guida regalato dai percorsi viari, promette un’esperienza di autentico benessere, destinata a fissarsi per sempre nei ricordi dei protagonisti.

Oltre alle emozioni del paesaggio e delle auto storiche, i partecipati vivranno quelle del palato. In questo capitolo del programma, il maestro d’opera sarà Norbert Niederkofler, che ha saputo creare una cucina del tutto inedita. Le sue pietanze si basano unicamente sui prodotti stagionali di quelle montagne. Stiamo parlando di prodotti freschi e specialmente cercati, per offrire sapori e profumi di quei prati e di quei boschi, che seducono gli occhi e poi le papille gustative.

Ecco perché alle tre stelle Michelin di cui si fregia, il noto chef affianca la stella verde assegnata solo a chi ha una cucina etica e sostenibile, oltre che eccellente. Per evidenziare l’importanza di questo prestigioso riconoscimento, diciamo che a livello mondiale solo 35 ristoranti possono vantarlo. L’esperienza gastronomica prenderà forma nel suo Atelier, nato dalla riconversione dell’ex villa padronale del lanificio Moessmer, a Brunico.

Alla fine dell’evento, gli equipaggi torneranno a casa, con le loro auto storiche e Ferrari, con un libro dei ricordi ancora più ricco e piacevole, fatto di vibranti sensazioni sui grandi passi dolomitici, come Falzarego, Sella, Pordoi, Giau e Tre Croci. Il tutto condito dalle suggestive soste in perle come Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco e Corvara, dove all’incredibile splendore ambientale si coniugano le note glamour, nel segno della Dolce Vita, in salsa montana, nella fantastica cornice dell’Alto Adige. Da segnalare la presenza di RM Sotheby’s, in qualità di presenting sponsor, al The Dolomites Grand Tour 2025.

Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events Foto Canossa Events

Fonte | Canossa Events