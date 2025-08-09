in DS

Nuova DS 7, quello che sappiamo sulla rivoluzione del crossover di lusso francese

La presentazione ufficiale della DS 7 è prevista tra fine 2025 e inizio 2026, in linea con il piano di rinnovamento dei SUV Stellantis.

di

DS 7 2026

Dal suo debutto nel 2017 come DS 7 Crossback, questo modello è diventato uno dei pilastri di DS Automobiles. Dopo un restyling nel 2022, il SUV premium francese si prepara ora a una trasformazione radicale che interesserà design, dimensioni, interni e motorizzazioni.

La prossima generazione sarà costruita sulla moderna piattaforma STLA Medium di Stellantis, già adottata da altri SUV di segmento simile, aprendo la strada a una gamma motori più ampia che includerà mild-hybrid, ibridi plug-in e versioni 100% elettriche.

Le più recenti foto spia della DS 7, scattate durante alcuni test su strada, rivelano una silhouette più dinamica e proporzioni riviste per massimizzare spazio e aerodinamica. Il frontale conserverà la caratteristica griglia esagonale, affiancata però da fari più sottili e luci diurne dal disegno tagliente, per un look più deciso e contemporaneo. Tra gli elementi di stile confermati si possono elencare fari e DRL ridisegnati per un aspetto più aggressivo, fiancate scolpite con tetto spiovente in stile DS 4, fanali posteriori con effetto gioiello, paraurti posteriore dal design minimalista.

DS 7 2026

Le dimensioni dovrebbero aumentare fino a 4,65 metri di lunghezza con un passo di 2,78 metri, offrendo maggiore abitabilità soprattutto per i passeggeri posteriori. All’interno, l’abitacolo subirà un restyling profondo, ispirato al concept DS M.i. 21 Manifesto del 2023 e alla già consacrata ammiraglia DS N°8. Ci si attende una plancia dal design pulito, rifinita con materiali di pregio e dotata di un infotainment di ultima generazione, integrato con avanzati sistemi di assistenza alla guida.

La gamma motori comprenderà con tutta probabilità il 1.2 turbo benzina mild-hybrid 48V da 134 CV dal propulsore termico più 28 CV dal motore elettrico, abbinato a cambio automatico doppia frizione a 6 rapporti. Ma anche l’ibrido plug-in con più potenza e autonomia elettrica rispetto all’attuale generazione. L’elettrico, invece, con batterie da 73 kWh e 98 kWh, arrivando fino a 700 km di autonomia stimata. Potenze da 207 a 227 CV (trazione anteriore) e fino a 316 CV per la variante integrale a doppio motore.

DS 7 2026

La presentazione ufficiale è prevista tra fine 2025 e inizio 2026, in linea con il piano di rinnovamento dei SUV Stellantis. La nuova DS 7 vuoile inserirsi orgogliosamente tra i crossover premium più raffinati, sposando lusso e una proposta al passo con il momento importante per l’elettrificazione dei marchi Stellantis.

LinkedInTelegramWhatsApp

DS 7