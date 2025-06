Nuova Alfa Romeo Stelvio: primo avvistamento in Italia

Nuova Alfa Romeo Stelvio, come ormai sappiamo bene, arriverà in ritardo. Al momento non è ancora chiaro quando avverrà il debutto ufficiale del modello. Inizialmente previsto per la primavera del 2025 e poi per l’estate, pare che dovremo aspettare ancora molto prima di una presentazione ufficiale. Addirittura c’è chi teme che il suo debutto possa essere stato spostato all’autunno del 2027 ma al momento non vi sono ancora notizie ufficiali. Il CEO Santo Ficili ha confermato il ritardo non fornendo però una data di lancio ma limitandosi a dire che in Alfa Romeo faranno di tutti per contenere i ritardi dovuti all’aggiunta dei motori termici nella gamma del SUV, cosa che avverrà anche con la nuova Alfa Romeo Giulia a questo punto in arrivo nel 2028.

Prima immagine dall’Italia per la nuova Alfa Romeo Stelvio

Nel frattempo sul web è apparsa la prima foto spia della nuova Alfa Romeo Stelvio scattata in Italia. Si tratta di immagini diffuse sui social da Walter Vayr di Gabetz Spy Unit. Le foto sono state scattate a Modena all’interno dello stabilimento di Maserati. Si vede solo il muso del prototipo che a quanto pare aveva qua ancora la carrozzeria di prova della Jeep Grand Cherokee. Questa immagine arriva dopo che nei mesi scorsi erano trapelate le prime foto spia del prototipo camuffato in Lapponia. Come è possibile notare il colore scelto per il camouflage è lo stesso di allora.

Ricordiamo che la nuova Alfa Romeo Stelvio nascerà su piattaforma STLA Large e sarà prodotta a Cassino insieme alla Maserati Grecale e alla nuova Alfa Romeo Giulia. Il SUV dovrebbe avere uno stile abbastanza diverso rispetto al modello attuale ancora più sportivo e aerodinamico. Le dimensioni potrebbero crescere di qualche cm. Come detto nella gamma dei motori ci saranno versioni termiche ed elettriche al 100 per cento.

Tra queste anche una versione da quasi 1.000 cavalli con doppio motore e una erev da oltre 1.200 km di autonomia. Tra le ibride si vocifera la presenza del V6 Nettuno ma la notizia è tutta da confermare. Sicura la presenza di un Mild Hybrid che forse sarà la entry level e probabile quella di un Plug-in Hybrid.