Fiat Grande Panda sta per invadere le nostre strade

Fiat Grande Panda è stata presentata lo scorso 14 luglio e gli ordini nel nostro paese come in gran parte dell’Europa si sono aperti lo scorso 28 gennaio. La vettura, se non in pochissime unità, non è ancora arrivata ai clienti. Le cose però starebbero per cambiare a breve. Infatti secondo indiscrezioni entro fine mese dovrebbero iniziare le prime consegne di massa del modello a coloro che l’hanno ordinata nelle prime settimane di lancio sul mercato.

Prime consegne di massa per chi ha ordinato Fiat Grande Panda pronta ad invadere le nostre strade

Dunque se le cose dovessero effettivamente andare così a breve le nostre strade saranno invase da unità di Fiat Grande Panda che già è stata ordinata in un gran numero di unità tanto che a Kragujevac dove il modello viene prodotto sono stati necessari rinforzi italiani provenienti dagli stabilimenti italiani del gruppo per dare manforte agli operai serbi nella produzione del veicolo di Fiat.

Attualmente, stanno introducendo diverse varianti mild hybrid (MHEV) presso i concessionari in Toscana ed Emilia Romagna. Dal 30 giugno, gli acquirenti che hanno ordinato la Pandona tra gennaio e febbraio inizieranno a riceverla in tutta Italia, aumentando notevolmente la presenza delle nuove Fiat sulle strade.

Per coloro che preferiscono evitare lunghi tempi di attesa, sono disponibili modelli pronti per la consegna immediata, come già segnalato settimane fa, con la possibilità di ricevere la vettura entro 3 settimane. Attualmente, c’è solo una Pandona disponibile, ma è probabile che altri concessionari abbiano varianti configurabili in loco. Per gli altri invece i tempi saranno decisamente più lunghi. Per chi ordina oggi una Fiat Grande Panda non in pronta consegna per riceverla passeranno 6 o 7 mesi.

Ricordiamo che Fiat Grande Panda che nasce su piattaforma Smart car di Stellantis darà origine ad una nuova famiglia di auto da cui deriveranno la Pandissima, la nuova Fastback, la Pandina. Il modello sarà venduto in tutto il mondo compreso anche il Sud America dove si chiamerà o nuova Fiat Uno o nuova Fiat Argo.