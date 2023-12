Stellantis: a Kragujevac oltre alla nuova Fiat Panda anche un altro modello

Stellantis produrrà la nuova Fiat Panda nel suo stabilimento di Kragujevac in Serbia a partire dal prossimo anno. Presto dovrebbero avvenire i primi avvistamenti del prototipo camuffato dell’atteso modello. A quanto pare questa non sarà l’unica vettura che verrà prodotta nei prossimi anni in quella fabbrica. Si dice infatti che alla nuova Panda possa essere affiancata una seconda auto elettrica. A quanto pare, secondo le indiscrezioni che arrivano dalla Serbia potrebbe trattarsi della gemella Citroen e-C3 che come sappiamo verrà prodotta a Trnava in Slovacchia ma a quanto pare una parte della produzione di questa auto sarà trasferita in Serbia.

A Kragujevac oltre alla nuova Fiat Panda Stellantis potrebbe produrre anche la Citroen e-C3

Altre indiscrezioni provenienti sempre da quel paese sostengono che anche la versione ibrida della nuova Fiat Panda sarà costruita sempre in quella fabbrica smentendo alcune voci secondo cui questo modello sarebbe potuto essere prodotto altrove. Ricordiamo che a Kragujevac fino allo scorso anno veniva prodotta la Fiat 500L. Stellantis aveva annunciato un grosso investimento per la produzione di future auto elettriche in questa fabbrica. Grazie a queste due auto infatti lo stabilimento dovrebbe avere il futuro assicurato. Dopo molti anni il sito tornerà alla piena occupazione. Le due auto insieme infatti dovrebbero garantire un gran numero di immatricolazioni.

Ricordiamo che comunque la nuova Fiat Panda oltre a Kragujevac sarà prodotta anche in Nord Africa e Sud America. Gli stabilimenti scelti dovrebbero essere quelli di Kenitra in Marocco e Betim in Brasile. Le voci sul possibile spostamento della produzione di questo modello in uno degli stabilimenti Stellantis in Italia non trovano dunque alcuna conferma. Non sarà dunque Panda la vettura che contribuirà a riportare la produzione di auto nel nostro paese sopra il milione obiettivo del governo a cui sta lavorando il Ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso.