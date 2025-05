Nuova Fiat Pandina: ecco come si chiamerà dall’altra parte del mondo

Nuova Fiat Pandina sarà una delle auto che in futuro faranno parte della gamma di auto della casa automobilistica torinese. Il suo arrivo è previsto entro il 2030 ma ci sono buone possibilità che possa essere anticipato almeno di un paio di anni. Come ha rivelato lo stesso numero uno di Fiat Olivier Francois la nuova generazione cambierà molto rispetto alla Fiat Panda attuale. Lo stile sarà un mix tra la nuova Grande Panda e la mitica Panda dei primi anni ’80. Quindi il suo stile sarà un mix tra modernità e retrò.

Nuova Fiat Pandina sarà venduta anche in Sud America: ecco come si chiamerà in quel continente

Nuova Fiat Pandina, che qui vi mostrimo in un famoso render del creatore digitale Avarvarii, sarà un’auto molto importante per la casa torinese. Infatti in breve tempo dovrebbe diventare una delle auto più vendute in assoluto da Fiat se non addirittura la più venduta. Questa sarà infatti una vettura globale che sarà commercializzata anche al di fuori dell’Europa in mercati importanti come Nord Africa, Medio Oriente e Sud America.

A proposito del Sud America la nuova Fiat Pandina li quasi certamente avrà un nome diverso. Questo in quanto il nome Panda non è molto conosciuto in quanto Fiat non lo ha mai usato in passato in quel continente. Di conseguenza al pari di Grande Panda che li si chiamerà nuova Fiat Argo lo stesso dovrebbe accadere anche con l’erede di Panda. Al momento sono i due i nomi in pole position per questo veicolo che per quanto concerne il Sud America sarà prodotto in Brasile a Betim. Al momento l’ipotesi più plausibile è che questa auto li si chiamerà nuova Fiat Mobi, prendendo il posto della popolare city car brasiliana che Fiat vende sempre con molta fortuna in quel paese come confermano i dati di vendita ufficiali.

Tuttavia esiste anche un’altra possibilità più suggestiva e cioè che li l’auto si possa chiamare Nuova Fiat Uno. Questo è infatti un nome molto popolare per i brasiliani dato che per molti anni Fiat ha commercializzato auto con quel nome. Tra l’altro in passato una vettura derivante proprio dalla vecchia Panda era stata venduta in quel paese proprio con il nome di nuova Fiat Uno. Dunque l’ipotesi oltre ad essere suggestiva sarebbe anche sensata. Come si chiamerà questa auto lo sapremo quando finalmente sarà annunciato il suo debutto in quel continente cosa che dovrebbe avvenire circa 1 anno dopo il debutto europeo.