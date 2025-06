Stellantis valuta opzioni per Maserati: la vendita non è esclusa

Il gruppo Stellantis starebbe prendendo in considerazione diverse ipotesi per quanto riguarda il futuro di Maserati, inclusa la possibile vendita della storica casa automobilistica italiana di lusso, che da tempo deve fare i conti con non poche difficoltà, come dimostra il crollo delle vendite registrato non solo nel 2024 ma anche in questa prima fase del 2025. Questa farebbe parte di una strategia molto più vasta che punterebbe ad una sorta di riorganizzazione del portafoglio del gruppo, che attualmente comprende un totale di 14 marchi. Fonti vicine all’azienda nata dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA hanno rivelato che i confronti sul destino della casa automobilistica del tridente sono iniziati ancor prima dell’arrivo del nuovo amministratore delegato, Antonio Filosa, che come vi abbiamo spiegato nei giorni scorsi entrerà in carica in maniera ufficiale lunedì prossimo.

Stellantis sta pensando a cosa fare con Maserati: nonostante le smentite non si esclude nemmeno la svendita

La redditività dei marchi è stata uno dei temi centrali indicati dal presidente John Elkann durante la selezione del nuovo Ceo, evidenziando l’importanza di ottimizzare le performance finanziarie all’interno del gruppo italo-francese. Come vi abbiamo riportato anche noi, ad aprile Stellantis ha incaricato McKinsey di valutare l’impatto dei dazi imposti dagli Stati Uniti su Maserati e Alfa Romeo, confermando però il proprio impegno verso entrambi i marchi. Tuttavia, la situazione resta incerta: un portavoce del brand del Tridente ha ribadito che il brand non è in vendita. Le vendite di Maserati sono calate drasticamente nel 2024, scendendo a 11.300 unità, meno della metà rispetto all’anno precedente.

Nel 2023, la casa automobilistica modenese ha registrato una perdita operativa rettificata di 260 milioni di euro. Attualmente non sono previsti nuovi modelli, in attesa del lancio di un nuovo piano industriale, dopo che quello precedente è stato sospeso da Stellantis lo scorso anno. Santo Ficili, responsabile del marchio, ha dichiarato a giugno che il nuovo piano sarà presentato una volta che Antonio Filosa assumerà ufficialmente la guida del gruppo. Vedremo dunque quali saranno le decisioni del gruppo Stellantis a proposito del suo brand.