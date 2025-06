Antonio Filosa riprende il suo tour europeo con tappa a Trnava

Il nuovo CEO di Stellantis, la cui nomina ufficiale entrerà in vigore lunedì prossimo, ha ripreso le visite agli stabilimenti in Europa, dopo aver fatto altrettanto negli Stati Uniti. Ieri, Antonio Filosa ha visitato Trnava, in Slovacchia, ora sede del grande progetto europeo di auto elettrica low-cost, la Citroën ë-C3.

Stellantis: a Trnava in Slovacchia la visita del nuovo CEO Antonio Filosa

Antonio Filosa, accompagnato da Jean-Philippe Imparato (responsabile per l’Europa), Arnaud Deboeuf (chief manufacturing and supply chain officer), Ned Curic (chief engineering and technology officer), Sébastien Jacquet (chief quality officer), Florian Huettl (direttore generale) e Xavier Chardon (direttore generale Citroën), ha visitato lo stabilimento Stellantis di Trnava, in Slovacchia. Durante la visita, Filosa ha incontrato i team locali e si è concentrato sull’avvio della produzione di nuovi modelli strategici basati sulla piattaforma STLA Smart, elemento chiave per la transizione tecnologica del gruppo.

Lo stabilimento di Trnava, operativo dal 2006, è una struttura moderna con una capacità annua di 300.000 veicoli e oltre 3.000 dipendenti. È un sito cruciale per la produzione di veicoli compatti, ora potenziato con la piattaforma modulare STLA Smart, adatta a motorizzazioni termiche, ibride ed elettriche. Attualmente, vi si producono i modelli Citroën C3, C3 Aircross e Opel Frontera in tutte le varianti disponibili.

In un post su Linkedin, Stellantis Slovacchia ha affermato: “Oggi abbiamo avuto l’onore di dare il benvenuto al nuovo CEO di Stellantis, Antonio Filosa, presso lo stabilimento di Trnava Stellantis Slovachia. È stata un’incredibile opportunità per mostrare la dedizione e il duro lavoro di tutto il nostro team. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo raggiunto insieme e siamo stati entusiasti di condividere i nostri progressi e la nostra visione per il futuro. Questa visita dimostra l’importanza dello stabilimento di Trnava per Stellantis e ci ispira a continuare a lottare per l’eccellenza. Grazie per aver dedicato del tempo a vedere cosa rende la nostra fabbrica davvero speciale”. La filiale slovacca dell’azienda ha anche allegato diverse immagini dell’italiano presso gli stabilimenti.