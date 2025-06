Fiat sotto pressione, è forse il brand italiano la sfida più grande per Antonio Filosa

All’interno del vasto universo di marchi controllati da Stellantis, ce n’è uno che continua a primeggiare per volumi di vendita, si tratta di Fiat. Con oltre 1,2 milioni di veicoli venduti nel 2024, 1,35 milioni nel 2023 e una performance simile nel 2022, il brand torinese si conferma il leader assoluto del gruppo per unità piazzate.

Ddietro a questi numeri apparentemente solidi, si cela una fragilità strutturale preoccupante. A tenere in piedi le statistiche è, infatti, il mercato latinoamericano. Più del 60% delle vendite Fiat proviene esclusivamente da Brasile e Argentina. Senza il supporto di queste nazioni, la casa automobilistica perderebbe gran parte del suo peso strategico all’interno del gruppo.

Nel 2025, inoltre, la crescita in America Latina continua a essere significativa. In Brasile, le vendite sono aumentate del 21% rispetto al 2023 e del 9% rispetto al 2024, mentre in Argentina si registra un sorprendente +85% su base annua. Nei primi cinque mesi dell’anno, sono state immatricolate 199.597 Fiat in Brasile e 35.131 in Argentina, grazie a una gamma ben calibrata sulle esigenze locali. Modelli come Mobi, Argo, Cronos, Pulse, Fastback, Titano, Toro e Strada coprono ogni segmento, dai city car ai pickup. A ciò si aggiungono proposte più sofisticate come la 500e e le versioni sportive Abarth.

Il panorama cambia drasticamente se si guarda all’Europa, dove Fiat sta perdendo terreno in modo allarmante. In Italia le vendite sono in calo del 9%, mentre in mercati chiave come Germania (-50%), Francia (-54%), Spagna (-43%) e Regno Unito (-29%) si assiste a un vero e proprio crollo.

Le cause potrebbero ritrovarsi in una strategia troppo sbilanciata sull’elettrico, che ha visto puntare tutto sulla 500e, modello il cui appeal si è rapidamente affievolito nel 2024. La nuova Fiat 600, inizialmente proposta solo in versione full electric, ha cominciato a trovare pubblico solo dopo il lancio della variante ibrida. Anche la tanto attesa Grande Panda fatica a decollare per problemi produttivi. Ad esempio, a maggio 2025, in Germania sono state vendute solo 40 unità di Panda, 627 Fiat 600 e 581 Fiat 500e. In Italia, quasi tutte le Fiat immatricolate sono ancora vecchie Panda.

Apparentemente il calo globale Fiat nei primi cinque mesi del 2025 è modesto (-3%), ma escludendo Brasile e Argentina, il dato sprofonda a un inquietante -66%. Un declino drastico che non può essere ignorato. Il nuovo CEO di Stellantis avrà una priorità ben chiara: rilanciare il brand Fiat in Europa. Non si tratta solo di salvare un nome storico, ma di proteggere uno dei pilastri fondamentali del bilancio del gruppo.