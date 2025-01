Nel 2024 FIAT conferma la leadership in 4 mercati e in Stellantis con oltre 1,2 milioni di auto vendute

Il 2024 è stato un anno particolarmente importante per FIAT, che ha celebrato con orgoglio il suo 125° anniversario. In questo periodo di festeggiamenti, il marchio ha consolidato ulteriormente la sua posizione di leader globale all’interno del gruppo Stellantis, risultando al primo posto in ben 4 mercati nazionali chiave: Brasile, Italia, Turchia e Algeria. Il marchio è presente in 3 continenti, con modelli distinti che si affermano in ogni paese: Strada, Panda, Egea e Doblò. Inoltre, come già annunciato nella prima metà del 2024, FIAT ha ottenuto risultati eccezionali anche in Sud America.

In Europa, il marchio ha consolidato la sua leadership nei segmenti A e dei veicoli elettrici, grazie al successo della Fiat 500e, mentre nella categoria delle city car il modello Fiat Panda continua a dominare. Il business dei veicoli commerciali leggeri ha visto ottime performance, con i modelli Doblò, Fiorino e Ducato, quest’ultimo riconosciuto come il furgone di grandi dimensioni più venduto del gruppo Stellantis.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis ha commentato: “Nel 2024 FIAT ha compiuto 125 anni, un traguardo significativo che pochissimi marchi possono vantare, chiudendo l’anno con una performance positiva a livello globale. Abbiamo infatti confermato la nostra posizione di marchio numero uno di Stellantis, con oltre 1,2 milioni di veicoli venduti a livello globale, riuscendo a bilanciare la fase di transizione che stiamo vivendo nel mercato europeo e registrando un’eccellente performance in Sud America”.

“Questo è il vero vantaggio di essere un marchio veramente globale. In Sud America, FIAT è leader di mercato e in Brasile, il marchio ha raggiunto un nuovo anno record, conquistando oltre il 20% della quota di mercato. Ciò significa che una su cinque auto vendute in Brasile è una FIAT. Allo stesso tempo, in Europa, FIAT ha confermato la sua leadership nel segmento EV A con la 500e e nel segmento A complessivo con la Pandina. Inoltre, tra i veicoli commerciali, il Ducato si è confermato il Large Van più venduto in Stellantis. Ora ci concentriamo sul 2025, che sarà un anno cruciale per FIAT in Europa, a partire dal lancio della nuova Grande Panda, sia elettrica che ibrida, e della nuova 500 Hybrid in arrivo a fine anno. Guardiamo al futuro con grande ottimismo.”

FIAT è stata la leader indiscussa del mercato automobilistico brasiliano nel 2024, registrando ancora una volta numeri storici. Negli ultimi dodici mesi, FIAT ha registrato una quota di mercato impattante del 20,9%, concludendo l’anno con oltre 521 mila unità vendute, vale a dire 118 mila auto in più rispetto al secondo marchio classificato e 45 mila in più rispetto al 2023. Leader assoluto del mercato è stata la Fiat Strada che ha venduto 144 mila unità nell’anno, aumentando la sua quota di mercato al 5,8% e consolidando la sua posizione di veicolo più venduto in Brasile per il quarto anno consecutivo.

La leadership di FIAT è sottolineata anche dal suo primo posto nei segmenti pick-up, hatchback e van. Inoltre, il marchio italiano è stato in grado di posizionare tre modelli nella top 10 dei best-seller del paese, tra cui Strada, Argo e Mobi. Tuttavia, Fiorino ha prevalso per l’11 ° anno consecutivo nel mercato brasiliano dei furgoni, con FIAT leader del paese dal 2010 con 26 mila immatricolazioni negli ultimi 365 giorni e una quota di mercato del 36,7%, mentre Scudo si è dimostrato il best seller per il secondo anno consecutivo. Alla fine, il 2024 ha introdotto le nuove ibride Pulse e Fastback, due auto rivoluzionarie che domineranno il mercato brasiliano nei prossimi anni.

FIAT conferma la sua posizione di leader risultando ancora una volta il brand più venduto nel mercato italiano nel 2024 con oltre 190 mila veicoli venduti, pari a una quota complessiva del 10,8% considerando sia il mercato delle autovetture che quello dei veicoli commerciali. L’auto più venduta continua a essere l’iconica Panda prodotta nello stabilimento di Pomigliano con oltre 102 mila immatricolazioni.

Per quanto riguarda il segmento dei veicoli commerciali, il mercato del 2024 è stato dominato dal Fiat Ducato con quasi 20 mila unità vendute, contribuendo alla quota di mercato del 23,6% di FIAT Professional nel settore dei veicoli commerciali con un totale di 46 mila immatricolazioni, numeri sbalorditivi che hanno garantito al brand il primo posto durante l’anno.

Inoltre, FIAT Professional si distingue come top brand anche nel settore dei veicoli commerciali 100% elettrici, detenendo una quota di mercato del 16,6%. Questo successo è guidato dalla sua gamma di modelli elettrici recentemente rinnovata progettata per soddisfare le esigenze di tutti i segmenti e dei clienti professionali. Della Fiat 600 sono state vendute 6 mila unità e della 500e più di 2 mila unità.

Uno dei mercati principali di FIAT è senza dubbio la Turchia. La casa automobilistica italiana si è dimostrata leader di mercato per il 6 ° anno consecutivo con una quota dell’11,2%, che rappresenta un record per il Paese.

Nel 2024 il mercato è stato dominato dalla Fiat Egea con oltre 84 mila unità immatricolate, l’auto più venduta dell’anno e il modello più preferito del mercato turco dal 2016, con 650 mila unità vendute da allora. Tra i primi dieci veicoli più venduti c’è anche il Fiorino con oltre 25 mila immatricolazioni. Inoltre, FIAT ha confermato la sua posizione di leader nel segmento LCV, con una quota di mercato del 20% e una posizione nella Top 3 in tutti i segmenti rilevanti. Questa performance è dovuta principalmente a Doblò, che ha guidato le vendite totali di auto e veicoli commerciali leggeri per il 6 ° anno consecutivo.

Nel 2024 l’Algeria ha rappresentato un mercato redditizio e fruttuoso per il marchio italiano, rendendo il Paese uno dei principali hub strategici per le operazioni FIAT in Africa. Infatti, con oltre 64 mila unità vendute, FIAT ha registrato una sorprendente quota di mercato del 62%. Questo impressionante risultato è stato ottenuto principalmente grazie alle prestazioni di Doblo, l’auto più popolare in Algeria con 27 mila unità vendute. Inoltre, un ruolo importante è stato svolto dallo stabilimento di Orano, fondamentale per lo sviluppo di FIAT nel continente.