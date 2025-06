Stellantis riscrive le regole del fuoristrada elettrico, il nuovo cambio sulla prossima Jeep Recon

L’universo dei veicoli elettrici starebbe per accogliere una nuova rivoluzione tecnologica. Mentre la maggior parte dei modelli elettrici ha finora fatto a meno del cambio tradizionale grazie alla coppia elevata e costante dei motori elettrici, Stellantis avrebbe depositato pochi giorni fa un brevetto innovativo per un sistema di trasmissione a tre rapporti, progettato con un chiaro obiettivo, ovvero potenziare le performance in off-road.

Il gruppo automobilistico ha svelato un progetto destinato a ridefinire l’esperienza di guida sui terreni più difficili. A differenza di altre soluzioni introdotte finora, pensate più per offrire un feeling sportivo o nostalgico, il cambio brevettato da Stellantis punta alla funzionalità concreta. Il sistema, infatti, è studiato per migliorare la mobilità su fondi sconnessi, ostacoli naturali e superfici irregolari, proprio come accade nei veri fuoristrada.

Secondo quanto riportato nel brevetto Stellantis, la trasmissione presenta tre modalità selezionabili: marcia bassa, per sfruttare coppia elevata e controllo ottimale nei passaggi più impegnativi; rapporto diretto, per una guida fluida e bilanciata in condizioni standard; marcia alta, ideale per affrontare velocemente lunghi tragitti su strada o sabbia.

Il cambio supporta anche diverse configurazioni di trazione, anteriore, posteriore o integrale, e include il bloccaggio elettronico del differenziale, una caratteristica ereditata direttamente dai fuoristrada tradizionali.

Il primo modello a beneficiare di questa innovazione sarà il futuro Jeep Recon, un SUV 100% elettrico con vocazione off-road, attualmente in fase di sviluppo. Considerato il primo veicolo elettrico di Jeep pensato espressamente per il fuoristrada, il Recon rappresenta anche un simbolo del cambiamento in atto nel segmento.

Alcuni analisti del settore ritengono che l’introduzione del cambio possa mascherare una scarsa ottimizzazione del controllo motore. In ogni caso, la mossa di Stellantis dimostra una chiara volontà di colmare il divario tra l’elettrico e l’eredità meccanica dei fuoristrada classici. E dunque, questa trasmissione riuscirà davvero a imporsi come standard nei veicoli off-road a batteria?