Jeep Recon: la sua produzione inizierà prima del previsto

Jeep si prepara ad ampliare la sua offerta con l’arrivo della nuovissima Jeep Recon, un SUV di segmento D che combina una robustezza straordinaria con una grande versatilità, adatta alle esigenze moderne. Secondo quanto riporta il sito Mopar Insiders, alcune fonti provenienti dallo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Toluca, in Messico dove vengono attualmente prodotti modelli come la Jeep Compass e il nuovo Wagoneer S totalmente elettrico, riportano che la produzione ufficiale della Jeep Recon (Job #1) dovrebbe iniziare lunedì 24 febbraio 2025.

Secondo indiscrezioni la produzione della nuova Jeep Recon dovrebbe iniziare il 24 febbraio 2025

Questa data di lancio è molto anticipata rispetto ai piani iniziali, segno che la produzione sta accelerando. Inoltre, si allinea con l’aumento delle unità pilota di pre-produzione che sono state avvistate recentemente in fase di test nell’area metropolitana di Detroit, confermando l’avanzamento dei preparativi per il lancio del nuovo modello.

La Jeep Recon rappresenta una fusione perfetta tra la tradizionale robustezza che ha sempre contraddistinto il marchio Jeep e una praticità moderna, risultando in un SUV di segmento D perfetto sia per le avventure che per l’uso quotidiano. Sviluppata dal Product Design Office di Jeep ad Auburn Hills durante la pandemia, la Recon rende omaggio all’iconica Jeep Cherokee (XJ) prodotta tra il 1984 e il 2001, incorporando elementi di design nostalgici e mescolandoli con soluzioni moderne e innovative.

Costruita sull’architettura STLA Large di Stellantis, la Recon sarà il primo vero fuoristrada a utilizzare questa nuova piattaforma, rendendolo un lancio molto atteso e fondamentale per il marchio. La Recon sarà equipaggiata con doppi moduli Stellantis Electric Drive (EDM), che erogano una potenza stimata tra 450 e 600 cavalli. La configurazione a doppio motore fornirà la trazione integrale standard (4×4), garantendo la capacità off-road che gli appassionati di Jeep si aspettano.

A quanto pare Jeep Recon debutterà in tre livelli di allestimento, ognuno dei quali si rivolgerà a un gruppo diverso di clienti. L’allestimento base Willys offrirà uno stile robusto e caratteristiche essenziali, rimanendo fedele alle radici avventurose di Jeep. Per coloro che cercano un equilibrio tra capacità fuoristrada e comfort premium, l’allestimento Overland offrirà un’opzione più lussuosa, ideale per una guida versatile e raffinata. Infine, come suggerito da recenti foto spia, l’allestimento Moab incentrato sull’off-road presenterà un’altezza da terra leggermente aumentata, cerchi da 17 pollici avvolti in pneumatici Nexen Roadian ATX e un’armatura sottoscocca completa progettata per affrontare sentieri impegnativi.

Per aumentare ulteriormente il suo appeal, la Jeep Recon sarà dotata di portiere removibili e di un tetto retrattile elettrico opzionale, offrendo un’esperienza di guida all’aria aperta che rappresenta da sempre un tratto distintivo dei veicoli più iconici della Jeep. Antonio Filosa, CEO di Jeep, ha accennato alla possibilità di una futura versione ibrida della Recon, rispondendo alle preoccupazioni riguardo i veicoli elettrici in alcuni mercati. “Pur mantenendo la nostra strategia di elettrificazione profonda, stiamo considerando delle opportunità per la Recon. La piattaforma su cui sarà costruita è estremamente versatile”, ha spiegato Filosa. Ha anche sottolineato: “Stiamo ancora valutando e studiando le opzioni per il futuro, ma al momento la Recon sarà un modello completamente elettrico”.

Sebbene non vi siano conferme ufficiali, è previsto che un possibile modello ibrido venga introdotto nel 2026, probabilmente con un motore a quattro cilindri in linea da 1,6 litri, supportato da tecnologia ibrida. Questa versione ibrida offrirebbe ai clienti una maggiore flessibilità, combinando basse emissioni con un’autonomia estesa. La Jeep Recon sarà lanciata a livello globale dopo il debutto in Nord America, con una particolare attenzione ai mercati europei, del Medio Oriente e asiatici, dove il marchio Jeep è già noto per la sua robustezza e affidabilità. Questo rende la Recon un’uscita strategica molto importante per il marchio, destinata a lasciare un segno significativo tra gli appassionati di avventura di Jeep a livello globale.