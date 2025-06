La Ferrari F80 in pista a Fiorano con Hamilton e Leclerc: “Mai visto nulla del genere” | Video

Un video incredibile, appena pubblicato dalla casa di Maranello, mostra le immagini dell’azione in pista di Lewis Hamilton e Charles Leclerc sulla Ferrari F80. Anche per loro, abituati alle performance estreme, è stata un’esperienza stratosferica.

La più recente supercar del “cavallino rampante” è un meraviglia sul piano tecnologico, dinamico e prestazionale. Unica la sua efficienza. I due piloti delle “rosse” in Formula 1 ne sono rimasti profondamente colpiti…e non per partigianeria. Le loro emozioni e la sincerità dei loro giudizi emerge chiaramente dalle espressioni facciali, oltre che dagli occhi. Entrambi hanno scoperto un livello di performance superiore alle più rosee aspettative.

Lewis Hamilton è stato chiaro: “Questa è l’auto da strada più veloce che abbia mai guidato”. Sulla stessa lunghezza d’onda il giudizio di Charles Leclerc. I due portacolori ufficiali del “cavallino rampante” nel Circus hanno tessuto le lodi del modello, per la potenza, gli standard prestazionali, la frenata, il livello di grip, la fantastica guidabilità.

Ricordiamo che la Ferrari F80 è la regina stradale del circuito di Fiorano, inaugurato nel 1972. Il modello copre i suoi quasi 3 chilometri di lunghezza, animati da 13 curve, in 1’15″30. Questo tempo è addirittura migliore di quello fatto segnare dalla FXX e si avvicina al crono della FKK K. Persino la 333 SP è a un tiro di schioppo, nonostante l’uso di pneumatici slick. Stiamo parlando di un risultato a dir poco straordinario.

Per rendere ancora meglio l’idea del profilo prestazionale della vettura, diciamo che siamo quasi 10 secondi sotto la Enzo e quasi 4.5 secondi sotto LaFerrari. Lecito dire che la Ferrari F80 è un missile ruotato. Non poteva essere diversamente, visto che si tratta della nuova auto di punta del “cavallino rampante”. Discendente di quella stirpe nobile aperta dalla GTO nel 1984, poi proseguita con le varie F40, F50, Enzo e LaFerrari, questa “belva” ne spinge ancora più alto l’asticella ingegneristica e prestazionale.

Pur avendo un frazionamento più basso delle altre, vanta una tecnologia molto più sofisticata e un quadro prestazionale che segna i nuovi riferimenti della specie. I tecnici l’hanno progettata con lo scopo di estrarre il più alto livello di performance, senza penalizzare il comfort e la facilità di controllo. Possiamo dire che il target è stato raggiunto in pieno. La Ferrari F80 è fruibile da chi fa mestieri diversi da quello del pilota, anche se è a tutti gli effetti un’auto da corsa destinata all’uso stradale.

Il compito della spinta fa capo a un motore V6 biturbo e ibrido, da 3.0 litri di cilindrata, abbinato alla componente elettrica, per una potenza complessiva di 1.200 cavalli. Così l’accelerazione da 0 a 100 km/h viene liquidata in 2.1 secondi e quella da 0 a 200 km/h in soli 5.75 secondi. La punta velocistica va oltre la soglia dei 350 km/h. L’energia, di tempra vulcanica, giunge al suolo col supporto di un cambio F1 a doppia frizione a 8 rapporti. I passaggi di marcia sono più veloci del pensiero.

Anche il tempo sul giro sulla pista di Fiorano va oltre le più generose proiezioni mentali. Lewis Hamilton e Charles Leclerc hanno potuto verificare sul campo l’incredibile efficienza della nuova Ferrari F80, che li ha lasciati a bocca aperta, su tutti i fronti, non ultimo quello estetico. A voi il video della loro esperienza dinamica. Buona visione!