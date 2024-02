Ferrari LaFerrari: all’asta un esemplare con soli 14 km percorsi

La Ferrari LaFerrari rappresenta una sintesi di celebrazione storica, riferimento prestazionale e arte automobilistica. Nata da un ambizioso progetto annunciato nel 2013, l’hypercar simboleggia l’apice della superiorità in Formula 1 del brand di Maranello e un’esposizione della tecnologia d’avanguardia impiegata.

Il design della monoscocca in fibra di carbonio, curato dal celebre Rory Byrne, si distingue per una rigidità migliorata del 27% e una leggerezza ridotta del 20% rispetto alla precedente Enzo. La LaFerrari si discosta dalle sue antecedenti F40, F50 ed Enzo, abbracciando la tecnologia ibrida.

Ferrari LaFerrari: RM Sotheby’s propone all’asta un esemplare da 3,95 milioni di euro

Dotata di un motore V12 aspirato da 6.3 litri, opera in sinergia con un motore elettrico alimentato dal sistema KERS (Kinetic Energy Recovery System) derivato dalla F1. Con 800 CV di potenza erogati dal solo propulsore a benzina, la potenza totale raggiunge i 963 CV quando viene impiegata l’energia KERS.

La velocità massima di 352 km/h e un tempo sul giro a Fiorano di 5 secondi più veloce del procedente modello, la rendono la Ferrari stradale più veloce mai costruita. L’accelerazione da 0 a 100 km/h e da 0 a 200 km/h avviene in soli 2,6 e 6,9 secondi, rispettivamente, grazie anche al cambio semi-automatico a doppia frizione a 7 marce.

La tecnologia è un elemento distintivo anche in altri aspetti della Ferrari LaFerrari. Le sospensioni multi-link operano insieme a smorzatori attivi, differenziale elettronico, controllo elettronico della stabilità e sistema integrato di controllo della trazione, offrendo livelli strabilianti di aderenza meccanica. L’impianto frenante in carbonio-ceramica firmato Brembo con ABS assicura una potenza frenante e una rigenerazione KERS commisurata.

Un elemento di spicco è l’aerodinamica attiva, controllata da ben 21 computer di bordo, che includono un diffusore anteriore attivo, un’ala posteriore controllata da computer, un diffusore posteriore dinamico e delle prese d’aria dinamiche, che lavorano insieme per massimizzare la deportanza o minimizzare la resistenza aerodinamica (a seconda delle esigenze).

Ha percorso appena 14 km

La Ferrari LaFerrari proposta all’asta da RM Sotheby’s a Parigi, parte della The Ultimate Performance Collection, è stato costruito nel 2016 e consegnato al proprietario attuale nel 2018. Dovrebbe essere venduto a 3,95 milioni di euro. Presenta una combinazione cromatica distintiva in Bianco Avus con interni in Alcantara Nero e cuciture Rosse.

Tra le specifiche abbiamo un sistema di sollevamento dell’asse anteriore, dei pacchetti di telemetria e una telecamera per il tracciato, un impianto audio integrato e altre personalizzazioni su richiesta del proprietario, tra cui pinze freno rosse, cinture di sicurezza rosse, cerchi da 20” verniciati in nero e loghi del cavallino rampante ricamati sui poggiatesta.

Nonostante il suo modesto utilizzo, con un contachilometri che segna solo 14 km al momento della catalogazione, questa LaFerrari è stata regolarmente mantenuta e servita, con dettagli di servizi presso i concessionari ufficiali di Ferrari e la sostituzione della batteria ibrida nel 2021 e di una batteria ausiliaria al litio nel 2022.