DS Penske: Maximilian Günther si unisce al team

Dopo un eccellente terzo posto nella stagione 10, DS Automobiles e Penske Autosport sono lieti di annunciare l’arrivo del pilota tedesco Maximilian Günther nel team DS Penske. Il 27enne Günther è tra i protagonisti della Formula E dal 2018 e ha già ottenuto buoni risultati nel campionato completamente elettrico. Il record di Günther in 83 gare della Stagione 5 è di 10 podi, cinque vittorie e due pole position.

Il pilota tedesco Maximilian Günther si unisce al team DS Penske nel campionato mondiale ABB FIA Formula E

Günther gareggerà al fianco di Jean-Eric Vergne, l’unico due volte campione di Formula E, e avrà la missione di tenere alta la bandiera del suo nuovo team e partire alla grande. Con questo nuovo duo franco-tedesco, DS Automobiles e Pense Autosport puntano a essere tra i favoriti nella stagione 11 e ad accumulare altri podi nel corso della stagione.

Eugenio Franzetti, Direttore Performance DS ha affermato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Maximilian Günther nel nostro team! È un pilota ambizioso e combattivo che saprà portarci podi e molti punti. Sono sicuro che la sua partnership con Jean-Eric sarà molto efficiente e che saremo in grado di sfidare i vincitori della Stagione 10, per fare ancora meglio in questa Stagione 11 che sta per iniziare!”

Maximilian Günther, pilota DS Penske ha dichiarato: “Sono molto felice di entrare a far parte di DS Penske. Una potenza nel campionato e un progetto con una visione forte. Condividiamo le stesse ambizioni e siamo tutti spinti a essere al top della Formula E. Rappresentare DS Performance, un produttore che ha già vinto diversi campionati, è un vero privilegio. Lo stesso vale per essere compagno di squadra di un campione come JEV, è qualcosa che non vedo l’ora di fare. Un elemento molto speciale per me è guidare di nuovo per il team di Jay, mi ha portato nel campionato quando avevo 20 anni. Sono orgoglioso di far parte del team ed emozionato per ciò che costruiremo insieme in futuro”