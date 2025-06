Jeep Cherokee, sguardo più fantasioso al design muscoloso ed evoluto per il 2026

Guardando le più recenti evoluzioni all’interno del listino Jeep, con la nuova generazione della Compass e il ritorno in scena della futura Cherokee, è evidente che il brand americano sta abbracciando una rivoluzione estetica significativa. La casa automobilistica specializzata in fuoristrada e SUV, in quest’annata, ha intrapreso una strada stilistica più decisa, che combina robustezza visiva con linee raffinate e dettagli sofisticati.

La Jeep Compass per il 2026, giunta alla sua terza generazione, si è distinta nettamente rispetto ai modelli concorrenti basati sulla piattaforma STLA Medium, come Peugeot 3008, Opel Grandland e Citroen C5 Aircross, grazie a un look squadrato e imponente, ma allo stesso tempo dinamico ed elegante. In Europa, l’assemblaggio prosegue senza intoppi presso l’impianto Stellantis di Melfi, in Italia.

Nonostante un ingresso difficoltoso negli States, l’estetica rinnovata farà sicuramente da guida anche e proprio nel mercato nordamericano, come dimostrato dalla anteprima ufficiale della nuova Cherokee, che segna il ritorno del modello dopo una pausa di due anni.

Attesa entro fine 2026, la nuova Cherokee eredita molte delle soluzioni stilistiche viste sulla Compass. E dunque, fari sottili e squadrati, griglia frontale reinterpretata ma sempre con sette feritoie, paraurti aggressivi e fanali posteriori collegati da una fascia luminosa, il tutto completato da un posteriore quasi verticale. Alcune immagini paparazzate hanno mostrato anche un esemplare completamente visibile, in livrea bianca, alimentando l’hype tra gli appassionati.

Gli interni seguiranno la filosofia del minimalismo digitale, con un cruscotto 100% digitale, un grande schermo centrale per l’infotainment e controlli touch per il clima. Tuttavia, sulle Cherokee resteranno manopole fisiche e comandi essenziali, a differenza della Compass, che adotta soluzioni più tradizionali essendo di segmento leggermente inferiore.

Nel mondo della computer grafica automobilistica, l’artista Kelsonik (alias di Nikita Chuicko) ha reinterpretato la Jeep Cherokee per il 2026, donandole un tocco personale. C’è qui un nuovo set di cerchi in lega neri concavi, leggermente maggiorati, per accentuarne l’impronta sportiva senza stravolgere il design originale. Un tocco di personalizzazione digitale che anticipa le potenzialità per il nuovo modello.