Nuova Jeep Cherokee: prime immagini ufficiali, debutterà alla fine del 2025

Ripensata da zero, la nuova Jeep Cherokee ridefinirà il segmento di veicoli più popolare del Nord America, offrendo agli acquirenti di SUV di medie dimensioni una nuova, efficiente e potente opzione di propulsione ibrida firmata Jeep.

Oggi, il marchio Jeep conferma che la nuova Jeep Cherokee arriverà alla fine del 2025

“La nuova Jeep Cherokee è l’emblema del nostro impegno per offrire ai clienti più prodotti, innovazione, scelta e contenuti di serie che mai”, ha dichiarato Bob Broderdorf, CEO di Jeep. “La Jeep Cherokee vanterà un prezzo competitivo che colpisce il cuore del più ampio segmento di veicoli e si posiziona perfettamente tra Jeep Compass e Jeep Grand Cherokee, rafforzando la nostra gamma vincente di veicoli mainstream”.

La nuova Jeep Cherokee onora rispettosamente la sua ricca storia con uno sguardo innovativo al futuro, mentre il marchio Jeep continua a soddisfare le esigenze di ogni conducente e di ogni viaggio. Dai veicoli con motore a combustione interna leader del settore alla leadership nel settore dell’ibrido plug-in fino alle offerte completamente elettriche, la nuova Jeep Cherokee si unisce alla missione di offrire ai clienti la libertà di avventurarsi a modo loro con le ineguagliabili capacità e innovazione Jeep.

