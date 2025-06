Alfa Romeo Junior ibrida, dettagli dell’offerta per giugno 2025

Fino al 30 giugno 2025 è attivabile una vantaggiosa formula di finanziamento per mettersi al volante dell’Alfa Romeo Junior con motorizzazione ibrida da 145 cavalli, nell’allestimento base.

Il piano relativo a questa promozione Alfa Romeo prevede valore futuro garantito e consente di acquistare il nuovo SUV compatto italiano con un anticipo iniziale di 4.339 euro. L’offerta si apre con una riduzione di prezzo: il costo promozionale è di 28.812 euro, rispetto ai 30.400 euro indicati nel listino ufficiale Junior. Il piano di pagamento si articola in 47 rate mensili da 250 euro, a cui si aggiunge una maxi rata finale di 18.349,10 euro, per un importo complessivo dovuto pari a 30.161,69 euro. Il TAN è del 5,49%, mentre il TAEG si attesta al 6,83%.

Il contratto di finanziamento prevede una durata quadriennale con un limite massimo di percorrenza di 40.000 km. In caso di superamento, è previsto un costo extra di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente, qualora si optasse per la restituzione o sostituzione del veicolo. Sono inoltre inclusi i servizi Identicar per 12 mesi, pensati per aumentare la sicurezza del mezzo, senza spese aggiuntive.

Tra le spese accessorie in questa promozione che, ricordiamolo, scadrà con la conclusione del mese di giugno, si contano 395 euro per l’istruttoria e 3,50 euro mensili per l’incasso della rata. Il punto di forza principale di questa proposta risiede nella possibilità di guidare un’auto ibrida di nuova generazione con tecnologia aggiornata, a fronte di una spesa iniziale contenuta e con la libertà di scelta al termine del contratto: riscattare, cambiare o restituire l’auto.

Certamente non si può trascurare un elemento importante come la presenza di una rata finale elevata, il chilometraggio limitato, che potrebbe non soddisfare i guidatori più assidui, e il fatto che la promozione non sia cumulabile con altre offerte attive. Alfa Romeo Junior, intanto, sta raccogliendo un grande successo di pubblico dalla sua uscita nel 2024.