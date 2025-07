Stellantis ha stretto una partnership con STEMworks nel Regno Unito

Stellantis ha stretto una partnership con STEMworks, un’organizzazione educativa senza scopo di lucro, per portare esperienze di apprendimento STEM pratiche nelle scuole di tutto il Regno Unito. L’iniziativa è pensata per rendere l’istruzione in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica (STEM) più accessibile, coinvolgente e inclusiva per i giovani studenti, incoraggiandoli a immaginare con fiducia un futuro in questi campi.

Attraverso workshop mirati tenuti da educatori appassionati, il programma si concentra su tre gruppi distinti: scuole primarie vicine alle sedi Stellantis di Coventry ed Ellesmere Port; scuole secondarie nelle stesse regioni in cui gli studenti stanno iniziando a considerare le loro future scelte formative e professionali; e scuole primarie nel Gloucestershire, nell’Oxfordshire e nel Wiltshire con un’alta percentuale di famiglie appartenenti alle Forze Armate. Questo dimostra il sostegno di Stellantis UK al programma di riconoscimento del governo britannico per i datori di lavoro della Difesa, che le ha conferito lo status di Gold Award.

Grazie al supporto di Stellantis, STEMworks ha lanciato un entusiasmante Laboratorio di Robotica LEGO con il kit LEGOSpike Prime, dove gli studenti costruiscono, programmano e adattano robot per risolvere sfide ingegneristiche basate su scenari reali. Questi workshop promuovono il lavoro di squadra, il pensiero computazionale e la risoluzione creativa dei problemi.

È importante sottolineare che STEMworks garantisce costantemente un coinvolgimento equo tra ragazzi e ragazze, sia nelle scuole primarie che secondarie. Questa partecipazione equilibrata riflette l’impegno del programma nel fornire pari opportunità e promuovere l’interesse per le materie STEM, indipendentemente dal genere. Ciò è particolarmente significativo considerando che attualmente le donne rappresentano solo il 25% della forza lavoro STEM nel Regno Unito e che solo il 15% degli sviluppatori di software e il 21% degli ingegneri sono donne.

Fondamentalmente, la partnership promuove anche l’esplorazione delle prime fasi della carriera. Gli ambasciatori Stellantis visitano le aule per condividere il loro percorso professionale e mettere in luce le opportunità nei settori STEM. Louise Gardner, responsabile di inclusione, appartenenza, talento e benessere, ha preso parte a uno dei laboratori di robotica LEGOLab presso la Fairford Primary School, nei pressi della base militare della RAF Fairford.

Gardner ha affermato: “È stato incredibile vedere quanto fossero coinvolti tutti i bambini durante le lezioni alla Fairford School, dalla costruzione del robot iniziale alla programmazione e codifica per farlo muovere sulla carreggiata simulata di STEMworks. Stellantis supporta sia le scuole primarie che secondarie nell’ambito STEM, oltre a supportare le famiglie delle nostre forze armate nel Regno Unito, contribuendo a colmare il divario di competenze e a preparare la prossima generazione di innovatori”.

Rob Dorey, direttore commerciale e di sensibilizzazione di STEMworks, ha affermato: “I bambini hanno bisogno di vedere cosa possono diventare. Presentando ingegneri provenienti da contesti diversi ai giovani studenti, aiutiamo ad abbattere le barriere e ad aprire nuove possibilità”.

Considerando che la carenza di competenze STEM nel Regno Unito costa all’economia 1,5 miliardi di sterline all’anno e che quasi la metà delle aziende di ingegneria e tecnologia segnala difficoltà di reclutamento dovute a lacune nelle competenze, un intervento tempestivo non è solo motivante: è essenziale.

Ogni workshop è attentamente allineato al Curriculum Nazionale, integrando contesti di vita reale e apprendimento interdisciplinare. Gli studenti della Key Stage 2 esplorano la progettazione, il lavoro di squadra e l’iterazione nella creazione di soluzioni robotiche, mentre gli studenti della Key Stage 3 si impegnano nel pensiero strategico, nella valutazione e nella risoluzione collaborativa dei problemi. Come ha osservato un insegnante, il programma offre “un’eccellente opportunità per collegare l’apprendimento e la risoluzione dei problemi con scenari del mondo reale. È stato coinvolgente e divertente. I bambini l’hanno adorato e hanno imparato molto”.

La partnership con STEMworks fa parte di un’iniziativa globale di Stellantis Philanthropy che sostiene progetti educativi di base nei paesi in cui opera l’azienda, tra cui il Regno Unito. Stellantis Philanthropy si distingue dalle attività commerciali dell’azienda in quanto è puramente filantropica, concentrandosi sulla creazione di opportunità e sulla promozione della speranza. La sua missione è promuovere un’istruzione di qualità per le giovani generazioni che affrontano sfide economiche e sociali. Per raggiungere questo obiettivo, stabilisce partnership durature con esperti di ONG per identificare i bisogni della comunità e co-costruire progetti educativi, con l’obiettivo di fare la differenza nella vita dei giovani e delle comunità, oggi e per le generazioni future.