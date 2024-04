Peugeot 205 GTi: 40 anni per la piccola bomba francese

Per lasciare il segno non bisogna per forza essere delle auto esclusive. Anche la Peugeot 205 GTi si è ritagliata uno spazio nel cuore di molta gente. La versione pepata della vecchia best seller di segmento B della casa del “leone” è riuscita a sedurre giovani e meno giovani, dall’anima sportiva. Oggi questa versione muscolare è giunta al quarantesimo compleanno. Il suo lancio avvenne infatti nel marzo del 1984.

Molto intrigante lo spot con cui fece il debutto mediatico: un video ispirato a 007, l’agente segreto più famoso al mondo: la scelta giusta per mettere in risalto il dinamismo dell’auto e la sua vocazione all’azione. Inizialmente la sua unità propulsiva da 1.6 litri fu proposta con 105 cavalli di potenza massima. Poi la scuderia crebbe.

Alla berlina fu affiancata, qualche tempo dopo l’esordio, una versione cabriolet, disegnata e realizzata da Pininfarina. Il tocco magico del carrozziere piemontese era ben evidente, per l’armonia espressiva dell’opera, nonostante il taglio del tetto. Per l’universo agonistico prese forma anche la 205 T16, prodotta in 200 esemplari stradali, che però era una cosa diversa.

Tornando alla vettura protagonista del nostro post, questa prese forma nella sola versione a tre porte. Noblesse oblige! A differenziare la Peugeot 205 GTi, oltre alla meccanica, ci pensava il taglio stilistico, con scelte azzeccate per darle più vigore dialettico rispetto alle sorelle più tranquille. Da segnalare, fra gli interventi, le larghe modanature con inserto rosso, che si dipanano lungo tutta la carrozzeria, avvolgendola e inglobando i paraurti, i fianchetti e i parafanghi.

Foto Peugeot

L’allargamento prodotto da questo intervento, insieme all’assetto ribassato, conferisce al modello una grinta sconosciuta agli altri allestimenti della gamma. Il look sposa in pieno i gusti dei meravigliosi anni ’80, quando l’estro e la voglia di vivere non venivano soffocati dai guru del politicamente corretto. Ben inserito, nella tela espressiva generale, risulta anche lo spoiler sul portellone posteriore, di dimensioni contenute. Splendidi lo spoiler anteriore con i fari a lunga portata integrati e i cerchi in lega, che fanno correre l’immaginazione.

Nata con il motore di 1600 centimetri cubi da 105 cavalli, nel 1986 la vettura in esame ottene un’iniezione di energia, che portò la dote a 115 cavalli. Qualche mese dopo giunse la Peugeot 205 GTi 1.9, con ben 130 cavalli al servizio del piacere. Qui lo scatto da 0 a 100 km/h veniva liquidato in 7.8 secondi, i mille metri passavano nel mondo dei ricordi dopo 29.2 secondi, mentre la punta velocistica si spingeva a quota 206 km/h. Una grinta di riferimento in quel periodo storico. Anche perché ottenuta senza turbo.

A differenziala dalla versione da 1.6 litri ci pensavano i cerchi in lega maggiorati da 15 pollici, con grossi fori di areazione, la scritta 1.9 sui fregi dei montanti posteriori e la scritta 130 CV in argento sui parafanghi anteriori. Adeguato al tono muscolare era l’allestimento degli interni, con un abitacolo di taglio sportivo, grazie soprattutto ai sedili avvolgenti. Con la Peugeot 205 GTi 1.9 presero forma delle modifiche ai rapporti del cambio, alla trasmissione, all’impianto frenante e alle carreggiate, allargate di 11 mm.