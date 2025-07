Incidente per Giorgetto Giugiaro: il designer è fuori pericolo

Vacanze da dimenticare per Giorgetto Giugiaro, protagonista di un brutto incidente nella giornata di ieri, in Sardegna. Per fortuna il noto stilista non è in pericolo di vita, ed è la cosa che conta. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nella spiacevole disavventura, le cui cause sono ancora da accertare. Questo è motivo di ulteriore conforto.

Il designer piemontese, quasi 87enne, era in vacanza in Costa Smeralda, dove possiede una villa. Durante una breve trasferta nel territorio di Abbiadori, ha perso il controllo della sua Land Rover Defender, uscendo di strada, con un volo di 15 metri sulla scarpata. La “corsa” si è fermata nella parte più bassa della stessa arteria viaria.

In base a come sono andate le cose, poteva finire veramente male. Per fortuna, nella disgrazia, Giorgetto Giugiaro se l’è cavata con alcuni traumi che non destano preoccupazione. Molto tempestivi i soccorsi. Il celebre stilista è attualmente ricoverato all’ospedale di Olbia, dove è stato trasportato con un elicottero del 118. Per una ventina di giorni dovrà portare il busto.

Questo significa che dovrà rinunciare ad alcuni suoi hobby nel mese di agosto, ma pensando alla tragedia evitata potrà consolarsi. Non mancheranno altre occasioni per rivivere le emozioni attese per le prossime settimane, che trascorrerà a Torino, dove tornerà presto. L’esito non drammatico dell’incidente consente agli appassionati di tirare un respiro di sollievo. Giorgetto Giugiaro è un mito delle quattro ruote.

A lui e alla sua Italdesign si deve il design e quindi la paternità estetica di un gran numero di auto, che spesso hanno raggiunto una fama mondiale, proprio in virtù del loro taglio creativo. Dalla sua matita, fra gli altri, sono usciti diversi modelli Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Maserati, ma anche prototipi Ferrari. Nelle opere di Giugiaro si coglie la vena artistica di famiglia: il bisnonno Paolo, il nonno Luigi e il padre Mario sono stati pittori e affrescatori di chiese e palazzi.