Alfa Romeo E-CUV: produzione a Detroit e debutto nel 2029

Il 2029 potrebbe essere l’anno del nuovo Alfa Romeo E-CUV, un modello che non ha ancora un nome ma che è stato soprannominato E-Jet per via delle sue caratteristiche uniche e delle prestazioni eccezionali. Chi ha già visto i disegni del nuovo modello dice che sarà un modello davvero unico nel suo genere, un qualcosa di mai visto nella gamma della casa automobilistica milanese.

Ecco cosa sappiamo fino ad ora sul futuro Alfa Romeo E-CUV in arrivo nel 2029

A quanto pare il futuro Alfa Romeo E-CUV potrebbe essere il primo modello di Alfa Romeo ad essere prodotte negli Stati Uniti e più precisamente presso lo stabilimento Jefferson North di Detroit dove viene prodotta già adesso Jeep Grand Cherokee. La piattaforma delle due auto infatti sarà la stessa la STLA Large nella versione più estesa dato che l’auto misurerà poco meno di 5 metri.

Si tratterà di una vettura completamente inedita, progettata per ridefinire le regole del gioco nel settore dei SUV coupé di lusso. Con una lunghezza di circa 5 metri e linee filanti ispirate al design sportivo Alfa, il nuovo Alfa Romeo E-CUV detto anche E-Jet unirà l’eleganza di una berlina sportiva alla presenza scenica di un crossover. Il progetto nasce sulla piattaforma STLA Large, la stessa destinata alle future Giulia e Stelvio, ma con soluzioni aerodinamiche innovative e un design volutamente estremo.

La produzione dovrebbe essere affidata allo stabilimento di Cassino per il mercato europeo, mentre per gli Stati Uniti si ipotizza anche un’assemblaggio locale come dicevamo a Detroit. La gamma prevede versioni completamente elettriche con potenze fino a 1.000 cavalli e autonomie superiori agli 800 km, ma non è esclusa una variante ibrida ad alte prestazioni, forse dotata di un nuovo V6 condiviso con Maserati. L’obiettivo di Alfa Romeo è chiaro: sfidare direttamente modelli come BMW X6 e Porsche Cayenne nei mercati globali.