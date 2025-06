Noleggio auto, nuovi modelli Stellantis entrano nella “Selezione Italia” di Hertz per l’estate 2025

Nel contesto di un mercato del noleggio auto sempre più dinamico e competitivo, Hertz Italia celebra 65 anni di presenza nel Paese con una serie di iniziative all’avanguardia, pensate per elevare l’esperienza di viaggio attraverso comfort, tecnologia e personalizzazione.

L’estate 2025 sarà all’insegna del rinnovamento, con novità che spaziano dalla flotta Selezione Italia alle esperienze sensoriali dedicate ai clienti più esigenti. La gamma Selezione Italia, che esalta il design e il know-how automobilistico del Bel Paese, si arricchisce con nuovi modelli simbolo dell’eccellenza “Made in Italy”.

Ai già annunciati Lancia Ypsilon Cassina e Maserati Grecale, si aggiungono le Alfa Romeo Stelvio, Maserati Levante e la recente Alfa Romeo Junior, tutte scelte strategiche per sottolineare il connubio tra prestazioni ed eleganza italiana. Accanto a questa collezione tutta italiana, Hertz rafforza anche la sua flotta Premium, offrendo una selezione di modelli di alta gamma di marchi tedeschi e veicoli elettrificati di ultima generazione. Tra le proposte spiccano BMW X1, BMW iX50, Audi Q7, Q5, A5 Avant, Q3, Q6 e-tron, oltre ai SUV e crossover Mercedes GLE, EQA e EQB.

L’offerta Hertz Italia è pensata per soddisfare le esigenze di chi cerca tecnologie di guida assistita all’avanguardia e connettività evoluta, senza rinunciare a comfort e design. Una delle novità più originali introdotte per l’estate è Hertz Grand Tour – Acqua Mediterranea, una fragranza esclusiva sviluppata insieme alla storica Spezieria San Simone di Firenze, attiva dal XVIII secolo. Il profumo per auto, con note di agrumi, gelsomino, muschio ed eucalipto, sarà disponibile per i clienti delle flotte Premium e Selezione Italia, offrendo un’esperienza olfattiva che arricchisce il viaggio e può essere portata a casa come ricordo.

Per le famiglie, Hertz lancia anche il Kit Adventure, pensato per intrattenere i bambini a bordo. Insieme ai seggiolini omologati e dotati di sistema anti-abbandono, i più piccoli riceveranno una copertura in tessuto personalizzabile e un set di colori lavabili, per trasformare il tragitto in un momento creativo.