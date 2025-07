Fiat Toro 2026 avvistata senza veli sopra una bisarca

Il debutto del nuovo Fiat Toro 2026 è imminente. Alcuni esemplari del pick-up sono stati recentemente avvistati senza coperture protettive, trasportati su un carro attrezzi in direzione delle concessionarie. Le foto, scattate da Jailzo Marciel (@jailzomaciel) e condivise su Instagram da André Gessner (@gessnermotors), confermano che il modello 2026 è ormai pronto per il lancio ufficiale, previsto per la metà di agosto, con novità sia sul piano estetico che negli interni.

Prime foto senza veli per Fiat Toro 2026 sorpreso su una bisarca

Tra le principali modifiche di Fiat Toro 2026, spicca la nuova calandra anteriore, che riprende lo stile della Fiat Grande Panda europea. Nella versione top di gamma Ultra, la griglia presenta listelli verticali con finiture cromate, mentre le varianti più economiche sfoggiano elementi neri per un look più sobrio. La cornice della griglia si integra visivamente con i gruppi ottici e con la parte inferiore del paraurti, anch’essa ridisegnata. Questi aggiornamenti mirano a rinfrescare il design del pick-up, mantenendo l’identità del modello e rafforzando la sua presenza sul mercato.

Le luci diurne a LED di Fiat Toro 2026 avranno un design a pixel. Sulle fiancate, le uniche novità sono i nuovi cerchi. Al posteriore, i fanali posteriori a LED saranno più sottili e avranno un nuovo layout interno. Il paraurti posteriore è stato ridisegnato, con fessure verticali che simulano le prese d’aria. Presenta anche nuove luci e linee nella parte inferiore.

C’è anche una nuova piega orizzontale che attraversa l’intero portellone, anch’essa nuova, ma che mantiene lo stile di apertura attuale. All’interno, le modifiche saranno più sobrie. La novità principale sarà il debutto del freno di stazionamento elettronico, con attivazione a pulsante e funzione di auto-hold.

Le foto pubblicate non rivelano molti dettagli degli interni del nuovo Fiat Toro 2026. Tuttavia, possiamo aspettarci nuovi rivestimenti e nuove grafiche sul cruscotto digitale e sul centro multimediale. Sotto il cofano, il nuovo Toro potrebbe presentare un sistema ibrido a 48 V sulle versioni equipaggiate con il motore turbo flex da 1,3 litri, che attualmente eroga 176 CV e 270 Nm. Il nuovo sistema potrebbe debuttare poco dopo il lancio ufficiale del pick-up.

Le varianti diesel del nuovo Fiat Toro 2026 saranno equipaggiate con il motore 2.2 turbodiesel da 200 CV e 450 Nm di coppia, già introdotto recentemente sulla gamma. Anche in questo caso, sarà abbinato al cambio automatico a nove marce. Il pick-up continuerà a essere offerto sia con trazione anteriore 4×2, abbinata al motore 1.3 turbo benzina, sia in configurazione 4×4 con il nuovo propulsore diesel. Secondo quanto riportato, i prezzi dovrebbero restare in linea con quelli attuali, oscillando tra 157.490 e 226.490 reais, a seconda dell’allestimento e della motorizzazione scelta.