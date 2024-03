Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina: da oggi disponibile anche in versione ibrida

In Italia da oggi si aprono gli ordini per la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina nella versione ibrida. Questa nuova versione della top di gamma della nuova generazione di Ypsilon dispone di un motore ibrido di 1.2, 48V a 3 cilindri con 100 CV di potenza. Si tratta di un propulsore che offre efficienza e grande affidabilità. quersta versione dunque si affianca alla elettrica al 100 per cento che è stata svelata da Lancia lo scorso 14 febbraio a Milano.

Nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina: il modello top di gamma è da oggi disponibile anche in versione ibrida

In questa sua versione ibrida la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina dispone di cambio automatico e-DCT a 6 rapporti. Questa auto grazie alla presenza di numerosi sistemi di assistenza alla guida a basso consumo garantisce una buonissima esperienza di guida e allo stesso tempo riduce i consumi. Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia, a proposito di questo importante debutto, ha detto che questa versione MHEV completa la gamma della versione top di gamma della vettura di Lancia. Questa nuova versione della vettura offre prestazioni di tutto rispetto.

Infatti la nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina in versione ibrida offre una velocità massima di 190 km/h e dispone di un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 9.3 secondi. Inoltre essa dispone della possibilità di passare alla sola modalità elettrica cosa che permette in città di ridurre di molto i consumi. Il prezzo di partenza di questa versione speciale con motore ibrido è di 28.000 euro. Inoltre grazie ad un’offerta di Stellantis Financial Services Italia l’auto potrà essere acquistata anche pagando un anticipo di 6.538€ ed una rata mensile di 200 euro al mese per 35 mesi. Infine nel caso in cui il cliente volesse riscattare l’auto dovrà pagare una maxi rata di 18.512,8 euro.

Ricordiamo infine che dopo l’Italia la nuova Lancia Ypsilon arriverà anche in altri sei paesi d’Europa riportando il brand di Stellantis al di fuori dei confini nazionali dopo diversi anni. A questa versione poi seguirà l’anno prossimo la top di gamma HF con motore da 240 cavalli.