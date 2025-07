Nuova Alfa Romeo Brera: c’è chi immagina così il suo ritorno

Nuova Alfa Romeo Brera è una vettura di cui si parla spesso quando si pensa al futuro della casa automobilistica del biscione. La verità è però che al momento non ci sono notizie certe anche se le voci che vorrebbero il ritorno di questo mitico nome nella gamma di Alfa Romeo si rincorrono ultimamente in maniera più pressante.

Su Instagram immaginano così una futura, ipotetica, nuova Alfa Romeo Brera

Alfa Romeo è attualmente impegnata con il lancio delle nuove Giulia e Stelvio e con la preparazione di nuovi modelli, ma ciò non ferma l’immaginazione degli appassionati. Una nuova Alfa Romeo Brera non è nei piani ufficiali del marchio, almeno per ora, ma il mondo dei rendering digitali continua a proporre interpretazioni personali. L’utente Instagram @ballesterosjosepmaria ha realizzato un’inedita visione della Brera del futuro, reinterpretandola come una berlina sportiva a quattro porte. Una scelta coraggiosa, considerando che la Brera originale – così come la sua versione Spider – era una coupé due porte con interni compatti.

Il render di questa ipotetica nuova Alfa Romeo Brera presenta un design aggressivo: fari affilati che ricordano vagamente quelli della Lamborghini Gallardo, griglia frontale dal tipico stile Alfa Romeo, prese d’aria generose e forme muscolose. Il cofano scolpito accentua il carattere sportivo, con parafanghi pronunciati e superfici tese. I finestrini senza cornice e i fanali posteriori sottili evocano tratti di BMW Serie 7 e persino richiami stilistici alla Bugatti nel posteriore.

Nemmeno i cerchi sono tipici di un’Alfa Romeo, dato che un set più tradizionale si sarebbe adattato meglio alla natura di quest’auto. Come accennato in precedenza, non siamo particolarmente soddisfatti del suo approccio a quattro porte, né dei fascioni anteriori e posteriori, e riteniamo anche che il profilo necessiti di modifiche. Quello che stiamo cercando di dire è che l’auto nel suo complesso non rende giustizia al marchio italiano né al nome Brera, anche se con qualche modifica qua e là potrebbe diventare proprio ciò che ci voleva.

Alfa Romeo Brera debuttò nel 2005, seguita dalla Spider l’anno successivo. La coupé portava la firma di Giorgetto Giugiaro per Italdesign, mentre la versione scoperta fu frutto della collaborazione tra Pininfarina e il Centro Stile Alfa Romeo. Entrambe le vetture rimasero in produzione fino al 2010, condividendo molte soluzioni estetiche e tecniche con la berlina 159.

Un’eventuale rinascita della Brera oggi potrebbe poggiare sulla base della Giulia attuale, che però è destinata a essere sostituita – probabilmente da un crossover. In questo scenario, una nuova Brera potrebbe rappresentare un’alternativa sportiva alle BMW Serie 4 e Mercedes CLE.

Un ritorno di una nuova Alfa Romeo Brera sarebbe certamente accolto con entusiasmo, ma a patto che il nuovo modello ne rispetti lo spirito originario: una vera coupé, con linee scolpite, carattere deciso e – perché no – una versione Quadrifoglio al vertice della gamma, capace di riportare in auge il fascino autentico della sportività italiana.